〈南部〉假檢察官拒捕 割頸濺血還要逃
2016-09-10
被制伏送醫 性命無虞
〔記者林孟婷、黃旭磊／綜合報導〕高雄市左營警方昨日下午前往台南市永康區逮捕29歲簡姓詐欺通緝犯，簡嫌拒捕從7樓跳到6樓企圖逃逸，遭警壓制後又拿出彈簧刀割頸自殘，被緊急送往奇美醫學中心治療，所幸無生命危險，左營警分局偵查隊長陳冠宇、警員陳昇宏也在追緝過程中受傷。
簡男右側頸部刀傷長約15公分、深度肌肉斷裂、左腳腳跟骨折，經過急救已無生命危險、意識清楚，為安全考量，一旁還有警方戒護。
警方表示，29歲簡嫌8月中旬在左營區假冒檢察官，騙走1名婦人現金20萬7千元，6月也曾在台南騙走1名退休國小女老師積蓄638萬元，並曾涉及偽造文書案件被判刑6年，未到案服刑，另有3件刑案仍在訴訟中，遭到台北、士林等4間地檢署通緝。
警方調查，簡嫌疑似擔任集團車手，家中搜出疑似贓款77萬多元、金飾及開山刀等武器，企圖從7樓跳到6樓逃逸，遭警壓制後又拿出彈簧刀自殘，手段殘暴。
赴台南逮人 雄警兩傷
圍捕過程中，左營警分局偵查隊長陳冠宇左手中指遭劃傷、警員陳昇宏左手腕韌帶遭割斷，警方將簡男制伏送醫急救，所幸均已脫險。
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