| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
直播曬恩愛　豪哥向大嫂錶愛意
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉綠衣天使送月餅 獨老揪感心

2016-09-10

〔記者楊金城／新營報導〕新營郵局和新營郵政工會第十年舉辦中秋關懷弱勢活動，昨天一早由郵局經理吳信陵率領十五位「綠衣天使」攜帶月餅，分赴轄區近百位獨居長者住處送暖，讓他們揪感心。

此外，新營郵局為服務柚農交寄文旦包裹，除麻豆、下營及隆田郵局加強收寄服務外，並在麻豆開設「麻豆文旦包裹收寄分流中心」，以快速將文旦包裹送至收件人手上，自八月廿五日設立至前天，已收寄文旦包裹近十三萬件，預估可破今年目標十五萬件，中華郵政工會新營分會理事長沈明祥昨天特地前往慰勞員工。

新營郵局的郵差昨天前往新營、佳里、鹽水、下營、六甲、白河、學甲、官田、麻豆、善化、新市、新化及玉井等轄區，將月餅送到獨居老人家中，並帶來問候與關懷。

吳信陵說，轄區大多是農業地區，少子化加上人口老化，年輕人出外打拚，獨留長輩在家，不少還是弱勢家庭的獨老，郵局中秋送暖活動希望關懷獨老，祝他們身體健康「呷百二」，也盼能拋磚引玉，有更多人一起加入關懷弱勢獨老行列。

廣告
  • 新營郵局經理吳信陵（右二）帶領「綠衣天使」攜帶月餅，分赴近百位獨居長輩住家慰問。（記者楊金城攝）

    新營郵局經理吳信陵（右二）帶領「綠衣天使」攜帶月餅，分赴近百位獨居長輩住家慰問。（記者楊金城攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
縣府與人安攜手 輔導街友就業

台東縣政府列冊街友穩定就業超過三個月，可領生活獎勵金，甚至補助租屋！縣府社會處與人安基金會台東平安站鼓勵街友重新回歸職場，昨天中秋節活動中，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮪魚洋蔥烤三明治
番茄海鮮菠菜千層派
在家自製鹹酥雞
意想不到的紙巾妙用
轉寄

標題：〈南部〉綠衣天使送月餅 獨老揪感心


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月10日‧星期六‧丙申年八月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.