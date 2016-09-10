〈南部〉綠衣天使送月餅 獨老揪感心

2016-09-10

〔記者楊金城／新營報導〕新營郵局和新營郵政工會第十年舉辦中秋關懷弱勢活動，昨天一早由郵局經理吳信陵率領十五位「綠衣天使」攜帶月餅，分赴轄區近百位獨居長者住處送暖，讓他們揪感心。

此外，新營郵局為服務柚農交寄文旦包裹，除麻豆、下營及隆田郵局加強收寄服務外，並在麻豆開設「麻豆文旦包裹收寄分流中心」，以快速將文旦包裹送至收件人手上，自八月廿五日設立至前天，已收寄文旦包裹近十三萬件，預估可破今年目標十五萬件，中華郵政工會新營分會理事長沈明祥昨天特地前往慰勞員工。

新營郵局的郵差昨天前往新營、佳里、鹽水、下營、六甲、白河、學甲、官田、麻豆、善化、新市、新化及玉井等轄區，將月餅送到獨居老人家中，並帶來問候與關懷。

吳信陵說，轄區大多是農業地區，少子化加上人口老化，年輕人出外打拚，獨留長輩在家，不少還是弱勢家庭的獨老，郵局中秋送暖活動希望關懷獨老，祝他們身體健康「呷百二」，也盼能拋磚引玉，有更多人一起加入關懷弱勢獨老行列。