〈南部〉關懷社福院童 南市議會送慰問金傳愛
2016-09-10
〔記者蔡文居／台南報導〕中秋佳節將屆，台南市議會代理議長郭信良昨天率隊前往玉井區德蘭啟智中心及關廟區天宮育幼院致贈中秋慰問金，代表市議會祝院童及工作人員佳節愉快，希望達到拋磚引玉效果，社會各界一起來關懷協助弱勢兒童。
分赴德蘭啟智中心及天宮育幼院
其中，天宮育幼院除了每年需自籌近千萬元經費，面對院內電腦設備老舊、圍籬年久失修、頂樓地板龜裂、汽機車走道路面損壞等情形，也盼望社會善心人士團體踴躍提供協助。
郭信良表示，近年來因景氣狀況及風災天災造成社會資源排擠效應，對許多原本就相對弱勢的族群及社福團體而言，無疑是雪上加霜，更需要社會各界伸出援手。希望藉由這次慰問活動，喚起社會大眾的關心，大家有錢出錢、有力出力來幫助他們。
天主教德蘭啟智中心以照護發展遲緩的兒童為主，而天宮育幼院多半收留安置家庭功能失能的孩童。德蘭啟智中心主任楊美華、天宮育幼院董事長張瓊文、院長鍾一維，對於郭信良等一行人的到訪表示感謝。
市議會這次慰問活動特別向鴻佳啟能庇護中心、社團法人腦性麻痺之友協會以及天主教瑞復益智中心購買月餅等應景禮盒，以實際行動表達對弱勢社福團體的支持與鼓勵。昨天包括有市議員莊玉珠、林志聰、李中岑、曾培雅及蔡旺詮等人參加，市議員李文正、曾順良、曾王雅雲及劉正昌則由服務處代表出席。
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