〈南部〉抽查月餅廠、糕餅店 全合規定

2016-09-10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中秋節將屆，高雄市政府消保官會同衛生局人員，昨抽查前鎮區「舊振南餅店」、三民區「呷百二」兩處月餅製造工廠，及前金區中正路、鳳山區光遠路等共十家糕餅店門市，稽查結果大致良好，衛生局並抽取餡料及成品帶回化驗，檢驗後符合規定。

高雄市政府主任消保官殷茂乾提醒民眾，選購月餅時應注意：（一）外觀是否包裝完整，是否有變質、污染。（二）有無完整的食品標示。（三）有無營養標示等，如有任何消費疑問或爭議，可撥打高雄市消費者保護專線1950洽詢。