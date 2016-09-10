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〈南部〉瑞典劇團《鱷魚鴨Guji Guji i》週日還有票

2016-09-10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕由瑞典「Boulevard Teatern大道劇團」演出的《鱷魚鴨Guji Guji》，改編自台灣作家陳致元的作品《Guji Guji》，《鱷》在瑞典演出超過兩百場次，深獲大小朋友喜愛；「Boulevard Teatern大道劇團」本月應邀來台進行巡演，目前高雄兩個場次中，只剩週日還有餘票，劇團呼籲家長們趕緊搶票，錯過可惜。

台灣本土作家陳致元二○○三年出版的《Guji Guji》，榮獲國內外各大獎項，在國際更授權出版超過十五種語言，是國內繪本故事在業界嶄露頭角的重要作品。

《Guji Guji》的故事描寫小鱷魚在蛋中時，陰錯陽差被一隻母鴨孵化，小鱷魚從小跟著鴨子們生活，鴨媽媽也沒有因為小鱷魚長得和其他小鴨不一樣，而對牠有差別待遇，在這非血親的緣分和愛中，感受生命的成長過程。

本月初《鱷》劇來台巡演，分別在台北、台中及高雄等地演出，高雄場票券剛開賣即搶購一空，主辦單位緊急加場，目前週日高雄最後一場只剩零星票券。

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  • 《鱷魚鴨Guji Guji》改編自台灣作家陳致元的作品《Guji Guji》，感動世界無數民眾。 （記者黃佳琳攝）

    《鱷魚鴨Guji Guji》改編自台灣作家陳致元的作品《Guji Guji》，感動世界無數民眾。 （記者黃佳琳攝）

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