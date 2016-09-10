〈南部〉全台吉祥物PK戰 明拔河暖場
2016-09-10
〔記者黃旭磊／高雄報導〕「二○一六全台吉祥物PK戰@高雄」週日（十一日）將於高雄時代大道舉辦，屆時超過五十隻吉祥物進行拔河PK，拔河後，九月十二日至十月四日進行網路票選，卅二隊吉祥物發揮萌實力爭取民眾支持。
9/12至10/4 進行網路票選
活動去年首度由高雄市新聞局舉辦，吸引近百萬人次上網觀賞、投票，今年公私團體爭相報名，共有卅二隊、五十七隻吉祥物爭奪萌主寶座，吉祥物PK戰分為「企業戰士組」及「模範公僕組」，包括故宮南院哈奴曼，國防部三軍人形氣偶、客委會客家文化發展中心大獅兄家族、交通部觀光局茂林景管處紫蝶仙子、新北市觀光旅遊局小客及民間企業國城建設Hibe參賽。
全台房產低迷，國城建設為全台唯一參賽建設公司。國城建設副總許鳳仙表示，Hibe出身建築業，身形圓滾、西裝筆挺，有個可愛名字「Hi Baby」，走到哪都受到小朋友注目。
許鳳仙說，Hibe身高一八○公分、體重八十公斤，為贏得拔河賽進行健走、騎踏板車等密集體能訓練，並請老師指導「萌扮相」跟「萌舞步」，賣力爭取出線。
高雄市府表示，系列活動包括週日（十一日）「偶最有力」拔河賽、十二日上午十點至十月四日中午網路票選、十月一日吉祥物車隊大遊行及十月十六日頒獎晚會等，民眾透過官網投票並了解即時動態（官網：http://2016pk.tw/ ）。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 吉祥物
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
捷運延伸路竹 花媽催中央拍板
針對高雄捷運延伸到路竹，市長陳菊昨向中央喊話，強調馬政府執政時，此案被打了回票十八次，新政府上任後，她當面向閣揆林全說：「中央再不核定高雄捷運延伸到路竹，高雄人會很失望。」高捷目前行駛至南岡山站，市府…
網友回應
熱門新聞
- 轉任北京故宮惹議 馮明珠：沒違法，故宮沒機密
- 熱帶性低壓可能成颱風 預計下週影響台灣
- Fed官員暗示最快今年升息 美股重挫
- 自由廣場》年金怪獸 種姓制度
- 宜蘭市住宅火警 消防局派員搶救
- 歐巴馬揚言推新制裁 懲罰北韓再核試
- 日本LPGA》連2天打平 盧曉晴暫排第6
- 世界盃》我女棒遭完封 今須勝加搶冠軍門票
- 警察特考雙軌制惹議 監委促改進
- 馮明珠「故宮沒機密」遭打臉 專家爆這些文件恐外流
- 兆豐案蔡友才4度應訊 深夜300萬元交保
- 鳳山黃埔新村 全國首座全區保留眷村
- 一銀案後首次資安金檢 先查產險
- 楊大正跪寫陳金鋒引退紀念曲
- 微小說 蜜語
- 《樓下的房客》叫好叫座 殺進國際
- 陳威仁任台塑顧問 弟管台塑業務惹議
- 檢察總長替馬志玲夫婦提非常上訴 遭駁回
- 日職》廣島瘋狂 瞬間收視率飆58%
- 愛的感謝狀 黃昏的故鄉
- 葉俊榮談「韌性國土」強調台灣要永續經營
- 數位宅妝新風潮 建商銷售添利器
- 《健康充電站》防治憂鬱症講座
- 川普選情越火熱 金價可能越飆高
- 股債下滑 貨幣寬鬆成效遭質疑
- MLB》克蕭傷癒復出 不敵費南德茲14K無失分
- 打羽球打到跟腱斷裂 姿勢不良熱身不足惹禍
- 席格門和帕維克聯手 贏得美網混雙冠軍
- 欲引石垣牛配擎天崗牛 李登輝要培育「台灣和牛」！
- Note7機上禁用、禁託運 5家國航跟進
- 小學生麻辣提問 唐鳳：我沒變性
- 美網》瓦林卡拍落錦織圭 生涯首闖美網決賽
- BCBG秋冬 帥氣小女人
- 首長離任前自減管制期 蔡政府補破網
- 樂美館上櫃案 樂陞宣布撤件
- 全球荒野面積銳減 25年少掉2個阿拉斯加
- 國手截肢一度喪志 程銘志再起直攻帕運
- 周興哲 男人戀愛必修題
- 柯淑勤斷言邱澤登戲王 《春梅》《大稻埕》金鐘遺珠
- 一生
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉全台吉祥物PK戰 明拔河暖場
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分