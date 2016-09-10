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〈南部〉全台吉祥物PK戰 明拔河暖場

2016-09-10

〔記者黃旭磊／高雄報導〕「二○一六全台吉祥物PK戰@高雄」週日（十一日）將於高雄時代大道舉辦，屆時超過五十隻吉祥物進行拔河PK，拔河後，九月十二日至十月四日進行網路票選，卅二隊吉祥物發揮萌實力爭取民眾支持。

9/12至10/4 進行網路票選

活動去年首度由高雄市新聞局舉辦，吸引近百萬人次上網觀賞、投票，今年公私團體爭相報名，共有卅二隊、五十七隻吉祥物爭奪萌主寶座，吉祥物PK戰分為「企業戰士組」及「模範公僕組」，包括故宮南院哈奴曼，國防部三軍人形氣偶、客委會客家文化發展中心大獅兄家族、交通部觀光局茂林景管處紫蝶仙子、新北市觀光旅遊局小客及民間企業國城建設Hibe參賽。

全台房產低迷，國城建設為全台唯一參賽建設公司。國城建設副總許鳳仙表示，Hibe出身建築業，身形圓滾、西裝筆挺，有個可愛名字「Hi Baby」，走到哪都受到小朋友注目。

許鳳仙說，Hibe身高一八○公分、體重八十公斤，為贏得拔河賽進行健走、騎踏板車等密集體能訓練，並請老師指導「萌扮相」跟「萌舞步」，賣力爭取出線。

高雄市府表示，系列活動包括週日（十一日）「偶最有力」拔河賽、十二日上午十點至十月四日中午網路票選、十月一日吉祥物車隊大遊行及十月十六日頒獎晚會等，民眾透過官網投票並了解即時動態（官網：http://2016pk.tw/ ）。

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  • 海軍陸戰隊儀隊與吉祥物Hibe拍照。（記者黃旭磊攝）

    海軍陸戰隊儀隊與吉祥物Hibe拍照。（記者黃旭磊攝）

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