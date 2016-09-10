〈南部〉全台吉祥物PK戰 明拔河暖場

針對高雄捷運延伸到路竹，市長陳菊昨向中央喊話，強調馬政府執政時，此案被打了回票十八次，新政府上任後，她當面向閣揆林全說：「中央再不核定高雄捷運延伸到路竹，高雄人會很失望。」高捷目前行駛至南岡山站，市府…