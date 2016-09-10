〈南部〉苓子林中排易淹 農民促疏浚

2016-09-10

〔記者林孟婷／善化報導〕善化區北子店旁的苓子林中排，因為長久未清淤出現阻塞情況，每逢大雨水位高漲時，水勢會淹至旁邊農地，讓農民苦不堪言，希望相關單位能夠進行疏浚，避免影響農作。

立委黃偉哲接獲農民陳情，昨天由服務處人員邀集水利局、善化區公所等人員前往會勘，因為市府尚無編列經費，將向水利署爭取補助改善經費。

陳情民眾指出，周邊的農地大多是種植胡麻和花生，並且靠近台糖鐵軌旁，但因緊鄰的苓子林中排日久失修、多處邊坡崩塌或有缺口，每次發生瞬間大雨時不僅造成作物受損且雜草叢生，加上中排淤塞嚴重，減少河道有效水流量，常發生淹水，並淹進一旁的農田，讓農民相當困擾，希望盡快改善。

立委黃偉哲服務處人員與相關單位人員前往現場會勘，由於市府目前無編列經費處理，將向中央爭取補助，且另需與水利署和台糖會商，故擇期再進行二次會勘。

立委黃偉哲指出，近日台南地區降雨不斷、多處地方傳出積水，胡麻、洋香瓜等農作物泡水淹沒，農民苦不堪言。

他呼籲，主管機關因基於權責，應定期檢視轄內各排水溝渠的狀況並及時清淤改善，避免嚴重淤積影響排水功能，致農田淹水作物受損。