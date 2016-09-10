〈南部〉彩繪「泰迪熊」 後壁插秧

2016-09-10

〔記者楊金城／後壁報導〕照過來，照過來，稻田有「熊」出沒，原來是後壁嘉田里永安國小後方的「泰迪熊」下田插秧的彩繪稻田，昨天和泰迪熊米果一起亮相，發展農遊，盈餘將捐助佳田社區關懷協會和永安國小學童，遊客欣賞彩繪稻田景觀最佳時間在十月中旬以前。

發起二○一六泰迪熊彩繪稻田的是後壁休閒農村產業文化發展協會理事長賴承麟和後壁區公所、永安國小等。賴承麟說，遊客不用到處追「寶可夢」，模樣可愛的「泰迪熊」就站在田中，任你（用相機）抓，趕快「照過來，照過來！」

彩繪稻田的圖案，是兩隻可愛又討喜的熊熊挽起袖子、捲起褲管在田中插秧。彩繪稻田面積約七分地，在七月廿八日由永安國小學生、社區志工插秧，用了紅、黑、黃、綠、白等五種顏色稻秧，再花兩週時間補植調整圖形，現在已看得到泰迪熊了。

市議員賴美惠說，不同於過去的稻田彩繪活動，這次後壁上茄苳地區的泰迪熊稻田彩繪是結合公益活動，盈餘將用來照顧弱勢兒童，並是自籌經費由社區和志工共同完成稻田彩繪，別具意義。

賴承麟說，可愛又討喜的「泰迪熊」用最貼近土地的方式呈現出來，更要感謝龍巧國際有限公司免費授權泰迪熊圖案的支持。

後壁區長魏文貴說，這次的稻田彩繪活動只是開始，往後將結合彩繪稻田陸續推出農村深度旅遊，除了觀賞彩繪稻田，還有地方文史景點、農事體驗、稻米文化等，要讓遊客看見不一樣的米蘭之鄉—後壁。

十月一日先登場的是和台積電合作上茄苳「泰迪熊」古聚落巡禮活動，有「泰迪熊」稻田彩繪解說與觀賞、上茄苳聚落巡禮、社區風味餐等，這是企業支持農民最好的開始。