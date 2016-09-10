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〈南部〉雨損農作 農委會安南區勘災

2016-09-10

〔記者蔡文居／台南報導〕連日豪雨，台南市安南紅蔥頭、小番茄等農作受損嚴重，其中小番茄已接近採收季節，幾乎都泡湯枯萎，紅蔥頭則根部泡水爛掉，農民希望政府加速補助作業，讓他們可儘速復耕，以減少損失。

市議會代理議長郭信良及立委陳亭妃、市議員李中岑會同農委會農糧署南區分署副分署長黃怡仁及安南區長顏昇祺昨分別前往安南區土城、公塭等地會勘。

代理議長郭信良表示，安南區紅蔥頭種植面積約一百五十公頃，因大雨造成根部潰爛，存活率不到三成。小番茄全區種植面積約四十公頃，這次受損面積超過卅公頃；另外，玉米及小西瓜等作物也有災損。他呼籲農民應儘快查估損失範圍，並拍照存證，向轄區公所提報。

農民陳情說，小番茄已接近採收季節，連日大雨，之後又出大太陽，葉子已開始枯萎。蔥農則表示，這波豪雨造成紅蔥頭根部腐爛，這一季的辛苦全白費了。

陳亭妃表示， 根據農業天然災害救助辦法新修改的規定，只要自我種植面積，受損達二成以上即可申請政府補助，農委會官員自己下來勘災即可了解受災情形，希望能加快補助作業，讓農民早日復耕。

農糧署南區分署副分署長黃怡仁表示，這次農損受災地區，台南以高鐵以西為主，因這一波降雨都集中在這地區，受災農民可向區公所提報受災情形，如果符合補助資格，均可依農業天然災害救助辦法酌予補助。

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  • 農委會農糧署南區分署及立委、民代前往安南區土城、公塭等地勘災，了解農作物受損情形。（記者蔡文居攝）

    農委會農糧署南區分署及立委、民代前往安南區土城、公塭等地勘災，了解農作物受損情形。（記者蔡文居攝）

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