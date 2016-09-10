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〈南部〉《全國技能賽》美容職類前五名 樹德家商包辦

2016-09-10

〔記者洪定宏／高雄報導〕樹德家商學生參加勞動部主辦的「全國技能競賽」，歷經四天的馬拉松式比賽，囊括美容職類第一、二、三、四、五名，以及美髮職類第四名殊榮；校長陳茂霖強調，這是師生雙方辛勤耕耘的結果，也為台灣的美容、美髮業培育更多技藝專業菁英。

勇奪美容職類競賽金牌、並取得儲備國手資格的學生彭瀠瑢，全依賴單親媽媽撫養她與弟弟，在校期間曾數度面臨學費及比賽費用等問題萌生退賽念頭，所幸獲得美容科老師的關懷與鼓勵，解決種種難關，最後獲此殊榮。

校方表示，學生於分區賽入圍後，從六月開始集訓，暑假期間更是每天早晚練習，透過相互觀摩學習與長時間訓練，加上老師的專業、細心指導，才能從全國廿二位頂尖選手中脫穎而出。

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  • 樹德家商學生囊括「全國技能競賽」美容職類前五名及美髮職類第四名佳績。（記者洪定宏攝）

    樹德家商學生囊括「全國技能競賽」美容職類前五名及美髮職類第四名佳績。（記者洪定宏攝）

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