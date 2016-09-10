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〈南部〉台灣好行學生半價 周邊消費優惠

2016-09-10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕中秋連假即將到來，公路總局推出學生族搭車小確幸！

高雄區監理所表示，學生族持電子票證刷卡，搭乘「台灣好行」台灣好行路線客運，享有票價五折優惠，憑學生證至周邊店家消費，加碼享免費或折扣優惠，讓學生族省錢遊台灣！

公路總局結合觀光局、地方政府及客運業者，推出學生使用電子票證搭乘客運旅遊，即日起至九月二十日，培養學生族搭乘公共運輸習慣，帶動地方觀光發展。

高雄區監理所指出，高市推出客運票價優惠路線有高雄客運、屏東客運、國光客運的墾丁快線，東南客運的大樹祈福線、 高雄客運的哈佛快線等。

監理所表示，雙重優惠大方送，包括電子票證半價優惠、周邊店家折扣優惠，不論持有記名或非記名式電子票證，均可享有半價優惠。

監理所指出，民眾可向駕駛員索取搭乘證明，掃描證明上QR CODE，取得特定商店優惠資訊，活動網址http://www.taiwantrip.com.tw/e01/index.html，憑學生證至店家消費，享有免費招待或是折扣優惠。

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