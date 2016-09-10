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〈南部〉新光─旗津航線 10月可望復航

2016-09-10

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄港「新旗航線」可望下（十）月復航，民眾可搭乘捷運及輕軌，串連高雄展覽館、市總圖、夢時代、大魯閣、旗津、駁二等景點進行港區環狀遊程。

交通部觀光局、航港局、臺灣港務公司、市府交通局及觀光局官員，日前召開協調會討論「新光—旗津」航線復航情事，航線全長二點九一公里，與會人士將促成交通部專案補助促成復航，因應秋冬旅遊季，民眾搭配捷運、輕軌與渡輪串連臨港景點。

高雄輪船公司新光碼頭至旗津輪渡站航線曾於前年九月開航，不到半年，就在隔年二月停航，觀光界人士認為，過去缺乏交通接駁及觀光資源，降低遊客搭乘意願，近年來高雄展覽館、大魯閣等景點新開可望厚實景點資源，「讓外地遊客更願意逗留高雄」。

立委賴瑞隆說，旗津一年有八百萬人次觀光，不應僅侷限於「旗后—哈瑪星」單點玩法，且新前鎮輪渡站於明年底完工，可形成前鎮、新光碼頭、駁二、哈瑪星、旗津、中洲環狀觀光據點，舒緩旗后到鼓山人潮，而輕軌通過也會帶動人潮。

觀光界人士分析，新光至旗津航線過去售價全票八十元，主打「可與航道散裝巨輪、貨櫃輪擦身而過」體驗感，但因香蕉碼頭、漁人碼頭攤位陸續撤租，僅有週休及連續假日有人潮，平日人可羅雀，航線復航後仍否持續有待觀察，重點在養成平日客源。

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  • 高雄港「新旗航線」可望於10月復航，將帶動高雄展覽館（圖中）等景點人潮。（記者黃旭磊攝）

    高雄港「新旗航線」可望於10月復航，將帶動高雄展覽館（圖中）等景點人潮。（記者黃旭磊攝）

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