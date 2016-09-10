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〈南部〉海安路、中正路交叉口 突塌陷

2016-09-10

〔記者王捷、洪瑞琴／台南報導〕昨日晚間六時許，海安路與中正路交叉口中央軸槽化線地區突然傳出塌陷，警方獲報後已拉上封鎖線、派員交通疏導，同時通知工務局前往處理，工務局則緊急搶修，海安路覆土深三公尺，初步研判應該是近日大雨滲流進入覆土層，造成局部下陷產生ＡＣ裂縫，已連夜進行開挖詳細了解原因儘速處理。

台南海安路是不少外地遊客愛去地點，昨日晚間海安路與中正路口路段出現塌陷，又正逢週五晚上下班時間，警方獲報後立即拉上封鎖線，並清空出現路段塌陷的車輛，幸好對交通影響不致構成需要封路的情況。

交通局表示，已派員檢查地下停車場結構並無異狀及漏水，有可能是停車場結構體上方與路面間覆土層，因近日下雨雨水滲流將覆土顆粒帶走，所產生裂縫及局部下陷，該局已將上方臨時停車場管制封閉，並協請工務局提供ＡＣ料填補裂縫，避免下雨再造成影響，後續將請專家學者協助勘查原因改善。

工務局︰全面檢視、處理

工務局也表示，塌陷部分是線狀，約有六公尺左右，目前正在搶修中，預計海安路近期不會再出現類似情況，請民眾放心，將會進一步全面檢視，討論原因及處理方式。

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  • 海安與中正路交叉口一帶昨晚六點出現塌陷，已連夜進行開挖詳細了解原因。（記者王捷攝）

    海安與中正路交叉口一帶昨晚六點出現塌陷，已連夜進行開挖詳細了解原因。（記者王捷攝）

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