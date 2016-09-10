〈南部〉海安路、中正路交叉口 突塌陷
2016-09-10
〔記者王捷、洪瑞琴／台南報導〕昨日晚間六時許，海安路與中正路交叉口中央軸槽化線地區突然傳出塌陷，警方獲報後已拉上封鎖線、派員交通疏導，同時通知工務局前往處理，工務局則緊急搶修，海安路覆土深三公尺，初步研判應該是近日大雨滲流進入覆土層，造成局部下陷產生ＡＣ裂縫，已連夜進行開挖詳細了解原因儘速處理。
台南海安路是不少外地遊客愛去地點，昨日晚間海安路與中正路口路段出現塌陷，又正逢週五晚上下班時間，警方獲報後立即拉上封鎖線，並清空出現路段塌陷的車輛，幸好對交通影響不致構成需要封路的情況。
交通局表示，已派員檢查地下停車場結構並無異狀及漏水，有可能是停車場結構體上方與路面間覆土層，因近日下雨雨水滲流將覆土顆粒帶走，所產生裂縫及局部下陷，該局已將上方臨時停車場管制封閉，並協請工務局提供ＡＣ料填補裂縫，避免下雨再造成影響，後續將請專家學者協助勘查原因改善。
工務局︰全面檢視、處理
工務局也表示，塌陷部分是線狀，約有六公尺左右，目前正在搶修中，預計海安路近期不會再出現類似情況，請民眾放心，將會進一步全面檢視，討論原因及處理方式。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
縣府與人安攜手 輔導街友就業
台東縣政府列冊街友穩定就業超過三個月，可領生活獎勵金，甚至補助租屋！縣府社會處與人安基金會台東平安站鼓勵街友重新回歸職場，昨天中秋節活動中，…
網友回應
熱門新聞
- 蔡友才涉案情節升高 檢認定「從頭到尾都知情」
- 兆豐案蔡友才4度應訊 深夜300萬元交保
- 推動正名屏東開辦平埔族「熟」註記
- 環團批柯「忘了大巨蛋弊案」
- 一銀案後首次資安金檢 先查產險
- MLB》洋基5連勝 奧斯丁立大功
- 陳威仁任台塑顧問 弟管台塑業務惹議
- 私主張 生命清單
- 1分·2鮮·3茶飲 中秋健康吃
- 蔡友才、王起梆兆豐案交保 面色鐵青離開北檢
- 夜深了 台南海安路塌陷現場還在搶修
- 日職》火腿重返洋聯第一 陽岱鋼保3割男
- 新日光8月營收月減逾5成
- 籃球名人堂 戰神大遲到 飆淚謝隊友
- 美防長：因應北韓核危機 大陸是關鍵
- 中秋連假 台鐵工會抗議強迫加班
- 歐巴馬揚言推新制裁 懲罰北韓再核試
- 段宜康：政務官無法配合年金改革 請離開
- 國手截肢一度喪志 程銘志再起直攻帕運
- 能在大滿貫同賽打趴大小威 她第4人
- 自由廣場》中後段大學「分發」到災難
- 《樓下的房客》叫好叫座 殺進國際
- 根絕萬年秘書長 讓「邪會」回歸協會
- 肥料大缺貨 雲嘉農民急瘋了
- 中國鋁材繞道墨國銷美 美中貿易衝突再升溫
- 下週汽柴油 估各降1角
- 前8月稅收增522億 今年可望超徵900億
- BCBG秋冬 帥氣小女人
- 冷眼集》生氣幹不了實事
- 法媒︰蘋果已江郎才盡
- 蔡若真的辭 「不會中斷金援田協」
- 男醫院前遭輾 護理師充當點滴架
- 大學博覽會 溫柔敦厚中文系
- 9旬翁房被法拍 鄰居送暖買回供住
- 自由廣場》管仲經濟戰 時空穿越劇
- 蘭斯佛好投 犀利3連勝
- 高志鵬促體壇改革 再提足協欠錢事
- 體育可使台灣團結 總統表揚有功推手
- 再熱也別露肚臍 衛氣抗邪以防病痛上身
- 假處分獲准 農林29日不得全面改選董事
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉海安路、中正路交叉口 突塌陷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分