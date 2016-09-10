〈南部〉台江文化中心 拚107年8月完工

2016-09-10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕占地一．六公頃的台江文化中心新建工程，是南市升格直轄市後第一個文化中心建設，擔任南市施工查核小組召集人的副市長吳宗榮，昨率查核小組前往視察，要求工程如質如期於一○七年八月完成。

複合功能的文化中心

市長賴清德最後一任任期剩二年，外界質疑台南有哪些重大硬體建設？今年吳宗榮出任副市長後擔任施工查核小組召集人，提出十八件在建「有感工程」加強督導，台江文化中心即是其中一件「力拚」的重大建設，填補安南區缺乏藝文展演設施的重要拼圖。

台江文化中心除了設有台南第一座專業劇場外，更設有圖書館及終身學習中心，是全國首創融合文化、教育、社造等複合功能的文化中心。

目前工程進度超前

吳宗榮表示，自去年十二月開工以來，遭遇二○六地震及土方開挖造成鄰房、路面龜裂等狀況，市府及施工單位立即處理並排除困難，今年又遭逢雨天日數較多，造成施工不便，但是目前工程預定進度十二．八％，實際進度已達十六．八％，仍維持超前進度，可望依預期目標於一○七年八月完工啟用。

吳宗榮表示，台江文化中心有別於一般文化中心，不論在空間使用規劃及設計概念，充分反映台江愛惜土地精神，包含保留基地上原有老樹，取得綠建築資格減少耗能，將公園環境與文化中心結合，融合終身學習、圖書館及演藝廳三種功能，創造多元形態的空間利用，成為深耕及推廣在地文化的重要基地。

市府團隊努力讓市民「有感」的十八項重要建設，包括南市美術館，期程目標一○七年六月試營運，亞太國際棒球訓練中心、永康砲校遷移及關廟校區興建案、台南市立圖書館總館一○七年十二月完工，南市國際會展中心一○七年十二月開工，還有台江大道往西延伸道路新闢工程系統今年十月西段完工（安明路至青草崙堤防），鹽水區 南80往南延伸至新營區復興路道路新闢工程（朝琴路至復興路）明年十二月完工等。