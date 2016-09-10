〈南部〉維冠購地價1.3億 可望中秋節前發放

2016-09-10

〔記者洪瑞琴、林孟婷／台南報導〕二○六地震倒塌的永康維冠大樓土地協議價購期限結束，市府昨日公布確定共七十七人、七十二戶同意出售土地，目前已有五十九人、五十六戶完成過戶，價購金額共一．三億餘元，若作業順利，可望於中秋節前完成首波價購款入戶程序，其中最大筆是七坪、四百多萬元，最小筆約一．九坪、一百多萬元，五十六戶可望在中秋節前夕領到土地款。

七十二戶出售 五十六戶完成過戶

參與土地協議價購的受災戶表示，在中秋節前就能領到賣地款項，比起都更重建的曠日廢時，買地確實比較能在短時間解決受災戶的居住問題，但每位受災戶都有其自己的想法與堅持，不論是土地協議價購或是都更重建皆表示尊重，希望市府未來能提供幫忙，包括提供購屋補助、精神慰撫金、失業津貼等方面的協助。

工務局表示，永康維冠大樓是否重建問題，經市府與災民多次溝通討論，決定用善款協議價購不願原地重建的災民土地，全部土地所有權人共一一七人（一○七戶），經二個多月的意願調查，至九月二日（郵戳為憑），已全部截止定案，共七十二戶同意出售土地，目前五十六戶完成過戶，尚餘十六戶正在辦理過戶程序中。

市府表示，維冠大樓土地現值，經客觀不動產估價師事務所估價，每坪地價約卅七．七萬元，但為落實對維冠大樓災民照顧，經市府與大樓受災戶多次開會討論達成共識，調整權利地價為每坪六十四．一萬元，二樓以上調整後權利地價為每坪五十六．六萬元。

工務局統計，共七十二戶繳回同意書佔六十七．二三％，土地總面積四百九十．三五坪，已同意出售土地面積三百卅五．二二坪，佔六十八．三六％，約近七成。