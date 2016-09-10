〈南部〉等了6年 澎湖再度主辦離島運動會

2016-09-10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「第六屆離島縣聯合運動會暨第六十屆澎湖縣運動會」昨晚隆重登場，也是暌違六年，澎湖再度主辦離島運動會，同時也是第六十屆澎湖全縣運動會；一甲子的縣運和第六屆離島運合辦，澎湖以辦喜事的心情迎接三天賽事。

澎湖縣今年以東道主身分主辦離島運動會，即起一連三天，辦理項目包括田徑、籃球、羽球、慢壘、桌球、沙灘木球、磯釣及機關組趣味競賽、帆船體驗及澎湖各機關單位員工趣味競賽，共有六十二隊參賽，隊職員及選手共計三千人。連江縣由縣長劉增應率領一百五十餘人、金門縣由副縣長吳成典率隊近兩百人參加，熱情參與。

昨日下午五時，在澎湖縣立體育場舉行開幕典禮，由內垵國小舞獅表演暖場，勁歌熱舞炒熱氣氛，並由澎湖縣青少年交響樂團為開幕典禮拉開序幕；接著馬公國小大會舞、明圓幼兒園太鼓表演，山水國小、外垵國小共同演出鼓舞、獅舞，還有馬公國中的千人大會操表演；歌手Under Lover、Mer Mer和郭靜共同演出，大會也贈送兩千支螢光棒，並施放煙火助興。

縣長陳光復上任以來，一直將體育活動列為施政重點，近年縣府積極辦理各項國際競賽，包括澎湖國際菊島盃青少棒錦標賽、國際鐵人三項錦標賽、澎湖馬拉松，都獲得好評及迴響；運動健身結合觀光休閒，要將澎湖打造成運動觀光城市。