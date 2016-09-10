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〈南部〉輕軌二階簽約 目標3年後完工

2016-09-10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄環狀輕軌第二階段（C14至C37站）統包工程由中鋼得標，中鋼昨與高雄市長陳菊簽約，總工程經費約五十八億元，將於今年十月起展開細部設計，預計一○八年底完工。

高雄輕軌第一階段目前已通車到C8站，預定明年農曆年前通車到C14站；第二階段的工程也加緊進行，八月十日的評選會議，由中鋼團隊、西班牙商ＣＡＦ卡夫交通運輸公司參與評選，最後由中鋼團隊勝出。

中鋼董事長宋志育昨與高雄市長陳菊簽約，宋志育強調，中鋼是高雄在地企業，跨足軌道工程，保證會如期、如質完工。中鋼團隊的法商ALSTOM TRANSPORT ，則致贈二階輕軌車輛模型給陳菊。

陳菊致詞表示，輕軌第一階段為國際標，儘管過程艱辛坎坷，最終目的是希望輕軌儘速完工；輕軌第二階段完工後，將與捷運形成網狀。

由於輕軌一、二階段工程得標廠商不同，中鋼團隊強調，未來系統整合沒問題，由團隊成員高雄捷運公司負責，「系統絕對能相容」。

高市捷運局表示，輕軌第二階段全長十三．四公里，接於第一階段C14車站後方的臨港線鐵路路廊，往北朝台鐵園道至美術館沿路佈設，行經聯合醫院後，於農十六銜接大順一～三路鋪設路軌，串聯中正路、凱旋公園、凱旋路旁的臨港線路廊，最後接回起點車站，形成環狀圓形輕軌。

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  • 環狀輕軌路線圖，藍色部分為第二階段。（記者葛祐豪翻攝）

    環狀輕軌路線圖，藍色部分為第二階段。（記者葛祐豪翻攝）

  • 環狀輕軌第二階段統包工程由中鋼得標，昨天與市長陳菊簽約。（記者張忠義攝）

    環狀輕軌第二階段統包工程由中鋼得標，昨天與市長陳菊簽約。（記者張忠義攝）

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