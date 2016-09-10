〈南部〉《觀察筆記》K20

2016-09-10

高雄能不能打造K20呢？

有一個二十國組成的國際經濟合作論壇，名稱是G20，日前在中國杭州閉幕。高雄主辦的港灣城市論壇也剛剛閉幕，二十多個港灣城市與會，討論以及提出各自的發展經驗，做為突破瓶頸或是躍進的借鏡。

高雄點燈的港灣城市論壇，可以叫作K20，前面的英文是高雄的開頭字，數字是參加的港灣城基本數目。是因為在台灣的外交困狀下，這個K20論壇閃閃發光。

中國政治力杯葛，邀請的全數中國港灣城市缺席，卻因而給高雄看見缺口的亮光，南洋的經濟實力和潛力，這樣的轉念，在會議的主軸轉動中鋪陳出來，向中南半島的城市人民做自我介紹，那是高雄人對外籍媳婦後頭厝親家的誠意。

越南峴港副市長參觀小學生越南話母語教學，在異國看見、聽見的感動是猝不及防的，知道高雄看待自己同胞的尊嚴還有國家的尊重，是始料未及的情感衝撞。

他們以後了解台灣人在國家命運多舛的眼界是寬廣，外交是以人為尊的寬厚，這一回的K20是起手式。

目的建構南進基地，整個國家就是腹地，在中國封鎖下打開南洋的門戶！（資深記者黃明裕）