〈南部〉港口社區 幫寄居蟹募新家

2016-09-10

〔記者蔡宗憲／滿州報導〕滿州港口社區是墾丁國家公園陸蟹重要棲息地，早期遊客在海灘過度撿拾貝殼，導致沒有足夠的殼供寄居蟹使用，時值寄居蟹釋卵換殼高峰，港口社區保育志工呼籲民眾，將食用後的螺類殼洗淨後寄到港口社區，幫牠們找到新家過冬。

遊客撿拾貝殼的陋習，使得寄居蟹只能使用易碎的蝸牛殼，甚至海灘上的垃圾當窩，所以出現了寄居蟹揹著各種瓶蓋、玻璃罐的可憐畫面。

港口社區發展協會去年在漁港口溪出海口設置寄居蟹的「換家（殼）中心」，提供各種不同尺寸的殼給寄居蟹挑選，寄居蟹揹著垃圾的情形大幅減少，但殼的存量慢慢消耗，今年寄居蟹恐再面臨無家可換的困境。

社區志工老古說，秋季是寄居蟹釋卵換殼的高峰季節，冬季更需要一個堅固溫暖家取暖避冬，「房屋」材質中，以鳳螺硬質的殼最好，尺寸不拘，數量越多越好，希望民眾將殼簡單清洗後，寄至「滿州港口社區發展協會」，讓寄居蟹持續找到安穩的家。

社區發展協會說，有興趣觀看寄居蟹們換殼的場景，可向港口社區報名賞蟹生態遊程。