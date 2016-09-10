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〈南部〉電影行銷屏東 8團隊進駐取景

2016-09-10

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府推出的「屏東國際旅遊電影節」昨天開鏡起跑，共徵選八組國內外電影團隊進駐屏東，九月十日起至十月三日進行拍攝，從不同角度捕捉屏東的人文與美景，首獎可獲五十萬獎金。

電影「海角7號」成功行銷屏東美景，縣府去年首次舉辦屏東電影節，以旅遊、綠色環保為主題，安排影展進入社區及大學播映，同時徵選團隊駐地拍攝，引起迴響；今年再度推出電影節，盼吸引更多電影人才到屏東取景。

第二屆屏東國際觀光旅遊電影節，有二十六組國內外電影團隊參加，所提出的劇本，包括記錄潮州戲曲世家的世代傳承、對同志議題的關注、藉父親情書追尋過往、鐵路旅行等，經評審後，由兩組香港團隊、六組台灣團隊入圍，每隊有十萬元拍片補助，每部片長五至十五分鐘。

拍攝團隊昨齊聚一堂，在縣長潘孟安陪同下前往慈鳳宮，祈求電影節與駐地拍攝順利圓滿；觀光傳播處長鄞鳳蘭指出，將把八部短片作品集結成一部專屬屏東的旅遊電影，在國內電影院播映，包括台北、高雄各兩場、屏東六場，社區免費播映十場。

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  • 屏東國際旅遊電影節開鏡。（記者羅欣貞攝）

    屏東國際旅遊電影節開鏡。（記者羅欣貞攝）

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