〈南部〉崁頂焚化爐頻出包 縣府評估解約
2016-09-10
台糖運轉20年 民憂成屏東版「大巨蛋」
〔記者陳彥廷／崁頂報導〕崁頂焚化爐又再「爆管」導致排放黑煙，代操作的台糖公司遭屏東環保局開罰並勒令停爐檢修，影響全縣垃圾焚燒作業，縣府對台糖屢屢出包感到頭痛，已請顧問公司評估和台糖解約的可行性，地方居民不希望成為屏東版的「大巨蛋」，要求一個有效率焚化爐。
五日屏東大雨滂沱，崁頂焚化廠卻排出黑煙，地方民眾譏嘲「焚化廠偷排黑煙要趁下雨天」；環保局指出，冒煙事件係因焚化爐袋濾式集塵器故障積聚飛灰，該集塵器功能低落致煙囪冒煙，台糖公司排除袋濾式集塵器故障時，卻不慎讓部分煙氣自煙囪排出。
環保局長魯臺營表示，五月底才因黑煙問題對代營運的台糖開罰十萬元，此次又超標，再加重裁罰二十萬元，並勒令停爐檢修限期改善，他嚴正要求台糖公司善盡處置垃圾的責任。
崁頂焚化爐設立十五年，由台糖與縣府簽約負責運轉廿年，過去幾年來常發生故障停爐，甚至多次冒黑煙；崁頂鄉公所特別成立焚化爐監督委員會，痛批焚化廠排放黑煙對居民健康影響甚鉅，台糖擺爛，使得焚化廠宛如屏東版的「大巨蛋」。
縣長潘孟安曾在議會質詢時批評台糖，不排除會有解約的大動作，顧問公司正在評估中。
台糖公司承諾五日發生黑煙事件後，將會更換新設備，讓焚化爐繼續維持正常運轉狀態。
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