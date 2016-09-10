〈南部〉屏市和生路地下道 10月起封閉填平
2016-09-10
封路半年 預計明年三月完工
〔記者李立法／屏東報導〕台鐵高架化後，屏東市和生路地下道將封閉填平，省道台一線屏東工業區段從十月一日起進入長達半年的交通黑暗期，公路總局昨天公布封路施工期間替代路線，警方將進行疏導及管制措施，籲請用路人配合。
通行近半世紀的和生路地下道，穿越鐵道下方與路面落差最大幅度將近八公尺，積水及坑洞問題常導致車禍，飽受詬病，台鐵完成屏東段高架化工程後，公路總局將以三二二八萬元經費填平該地下道，封路施工期間，對鄰近的屏東工業區廠商車輛進出影響甚大，公路總局昨天邀請廠商、警方及地方政府代表舉辦說明會。
規劃替代路線 警助疏導車流
潮州工務段副段長鍾漢賢指出，十月一日起封閉地下道施工，封路長度約六百公尺，預計明年三月三十一日完工，和生路地下道是三十米寬的省道台一線，車流量大，施工期間南北向車流將引進工業區行駛工業路、工業四路及工業六路等三條替代路線，假日及上下班尖峰時段，工業區內勢必壅塞，需要警方協助疏導交通，並請廠商暫時忍耐。
與會的工業區廠商相信地下道填平後行車將更安全，並表示願意配合施工適時調度車輛避開車潮，縣警局交通隊屆時也將派員協助疏導工業區替代道路車流，採取必要管制措施，填平後的地下道，限高四．六公尺，請用路人注意。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
捷運延伸路竹 花媽催中央拍板
針對高雄捷運延伸到路竹，市長陳菊昨向中央喊話，強調馬政府執政時，此案被打了回票十八次，新政府上任後，她當面向閣揆林全說：「中央再不核定高雄捷運延伸到路竹，高雄人會很失望。」高捷目前行駛至南岡山站，市府…
網友回應
熱門新聞
- 轉任北京故宮惹議 馮明珠：沒違法，故宮沒機密
- 熱帶性低壓可能成颱風 預計下週影響台灣
- Fed官員暗示最快今年升息 美股重挫
- 自由廣場》年金怪獸 種姓制度
- 宜蘭市住宅火警 消防局派員搶救
- 歐巴馬揚言推新制裁 懲罰北韓再核試
- 日本LPGA》連2天打平 盧曉晴暫排第6
- 世界盃》我女棒遭完封 今須勝加搶冠軍門票
- 警察特考雙軌制惹議 監委促改進
- 馮明珠「故宮沒機密」遭打臉 專家爆這些文件恐外流
- 兆豐案蔡友才4度應訊 深夜300萬元交保
- 鳳山黃埔新村 全國首座全區保留眷村
- 一銀案後首次資安金檢 先查產險
- 楊大正跪寫陳金鋒引退紀念曲
- 微小說 蜜語
- 《樓下的房客》叫好叫座 殺進國際
- 陳威仁任台塑顧問 弟管台塑業務惹議
- 檢察總長替馬志玲夫婦提非常上訴 遭駁回
- 日職》廣島瘋狂 瞬間收視率飆58%
- 愛的感謝狀 黃昏的故鄉
- 葉俊榮談「韌性國土」強調台灣要永續經營
- 數位宅妝新風潮 建商銷售添利器
- 《健康充電站》防治憂鬱症講座
- 川普選情越火熱 金價可能越飆高
- 股債下滑 貨幣寬鬆成效遭質疑
- MLB》克蕭傷癒復出 不敵費南德茲14K無失分
- 打羽球打到跟腱斷裂 姿勢不良熱身不足惹禍
- 席格門和帕維克聯手 贏得美網混雙冠軍
- 欲引石垣牛配擎天崗牛 李登輝要培育「台灣和牛」！
- Note7機上禁用、禁託運 5家國航跟進
- 小學生麻辣提問 唐鳳：我沒變性
- 美網》瓦林卡拍落錦織圭 生涯首闖美網決賽
- BCBG秋冬 帥氣小女人
- 首長離任前自減管制期 蔡政府補破網
- 樂美館上櫃案 樂陞宣布撤件
- 全球荒野面積銳減 25年少掉2個阿拉斯加
- 國手截肢一度喪志 程銘志再起直攻帕運
- 周興哲 男人戀愛必修題
- 柯淑勤斷言邱澤登戲王 《春梅》《大稻埕》金鐘遺珠
- 一生
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉屏市和生路地下道 10月起封閉填平
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分