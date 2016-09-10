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〈南部〉屏市和生路地下道 10月起封閉填平

2016-09-10

封路半年 預計明年三月完工

〔記者李立法／屏東報導〕台鐵高架化後，屏東市和生路地下道將封閉填平，省道台一線屏東工業區段從十月一日起進入長達半年的交通黑暗期，公路總局昨天公布封路施工期間替代路線，警方將進行疏導及管制措施，籲請用路人配合。

通行近半世紀的和生路地下道，穿越鐵道下方與路面落差最大幅度將近八公尺，積水及坑洞問題常導致車禍，飽受詬病，台鐵完成屏東段高架化工程後，公路總局將以三二二八萬元經費填平該地下道，封路施工期間，對鄰近的屏東工業區廠商車輛進出影響甚大，公路總局昨天邀請廠商、警方及地方政府代表舉辦說明會。

規劃替代路線 警助疏導車流

潮州工務段副段長鍾漢賢指出，十月一日起封閉地下道施工，封路長度約六百公尺，預計明年三月三十一日完工，和生路地下道是三十米寬的省道台一線，車流量大，施工期間南北向車流將引進工業區行駛工業路、工業四路及工業六路等三條替代路線，假日及上下班尖峰時段，工業區內勢必壅塞，需要警方協助疏導交通，並請廠商暫時忍耐。

與會的工業區廠商相信地下道填平後行車將更安全，並表示願意配合施工適時調度車輛避開車潮，縣警局交通隊屆時也將派員協助疏導工業區替代道路車流，採取必要管制措施，填平後的地下道，限高四．六公尺，請用路人注意。

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  • 和生路地下道因積水及坑洞問題常導致車禍，公路總局將填平地下道，並公布封路施工期間的替代路線。（記者李立法攝）

    和生路地下道因積水及坑洞問題常導致車禍，公路總局將填平地下道，並公布封路施工期間的替代路線。（記者李立法攝）

  • 和生路地下道因積水及坑洞問常導致車禍，公路總局將填平地下道，並公布封路施工期間的替代路線。（記者李立法攝）

    和生路地下道因積水及坑洞問常導致車禍，公路總局將填平地下道，並公布封路施工期間的替代路線。（記者李立法攝）

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