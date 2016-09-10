〈南部〉縣府與人安攜手 輔導街友就業

2016-09-10

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣政府列冊街友穩定就業超過三個月，可領生活獎勵金，甚至補助租屋！縣府社會處與人安基金會台東平安站鼓勵街友重新回歸職場，昨天中秋節活動中，指導街友們如何填寫履歷表，將協助轉介適合工作，盼以獎勵方案，讓街友不只是打零工，而是願意穩定工作。

人安台東平安站長翁任賞表示，服務的寒士中，發現可回歸社會、穩定就業的街友約有一至三成，常因求職時擔心害怕，乏人陪伴等不願就業，即使有工作， 多以打零工居多，又因離開社會太久，或無法融入正常上班生活，難以穩定就業。

社會處與人安台東站昨天共同舉辦「寒士慶中秋」活動，發放月餅等生活物資外，並加發雨衣、防潮地墊及簡易帳篷等功能三合一的反光雨衣，另有漱口水、襪子及履歷表組成的就業包。

社會處社會救助科指出，中秋活動街友齊聚，是鼓勵就業最好時機，社會處會將填寫好的履歷表，交給台東就業服務中心或社會處勞工科，媒合適合的工作。

社會救助科表示，為鼓勵街友穩定工作，社會處針對經該處轉介或自行就業的街友，穩定就業超過三個月以上，經雇主開立證明，社會處查證屬實後，可獲得半年的生活獎勵金，依工作距離等每月最高發給兩千元，還有租屋補助，意在讓街友可以回歸日常生活，不過，從去年推動至今尚未有人領取，今年繼續輔導，目前已有三至四人穩定就業。