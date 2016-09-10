〈南部〉40對夫妻走過逾甲子 台東表揚
2016-09-10
〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府昨天舉辦縣民金鑽石婚世紀傳承婚禮慶祝活動，表揚四十對老夫老妻，縣長黃健庭讚許每一對的老夫妻相扶持走過歲月，可說是年輕一輩的典範。
今年結婚滿七十年的白金婚有一對、結婚滿六十年以上金鑽婚有九對、結婚滿五十年以上金婚卅五對，黃健庭親蒞會場祝賀每對賢伉儷，與四十五對伉儷及陪同家屬一一合影留念。
黃健庭表示，近年來政府財政拮据，一直在檢討計畫或活動的成效性，不過，他堅持縣民金鑽石婚慶祝活動這個非常有意義的活動，必須要辦理下去，婚姻是夫妻共同的誓約，就是希望夫妻雙方要相親相愛、相互包容、相互扶持一輩子。
縣府表示，根據統計，台東現在離婚比結婚的比率要多一倍，有可能是現在家庭觀念比較薄弱，夫妻吵架後離婚機率偏高，金鑽石婚的夫妻可以做為子女的表率、社會的典範，讓台東成為家庭和諧、婚姻牢固的宜居城市。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
捷運延伸路竹 花媽催中央拍板
針對高雄捷運延伸到路竹，市長陳菊昨向中央喊話，強調馬政府執政時，此案被打了回票十八次，新政府上任後，她當面向閣揆林全說：「中央再不核定高雄捷運延伸到路竹，高雄人會很失望。」高捷目前行駛至南岡山站，市府…
網友回應
熱門新聞
- 蔡友才涉案情節升高 檢認定「從頭到尾都知情」
- 蔡友才、王起梆兆豐案交保 面色鐵青離開北檢
- 首長離任前自減管制期 蔡政府補破網
- 馮明珠赴中任職 故宮：擔心權益受損
- 北韓展示軍事野心 逼美回談判桌
- 自由廣場》無趴一身輕 不必十八相送
- 鄭有美粉嫩美肌 屍速列車亮點
- 林明昇︰興航力拚明年Q1損益兩平
- 一生
- 兆豐案蔡友才4度應訊 深夜300萬元交保
- 夜深了 台南海安路塌陷現場還在搶修
- 體育可使台灣團結 總統表揚有功推手
- 席格門和帕維克聯手 贏得美網混雙冠軍
- 日本LPGA》連2天打平 盧曉晴暫排第6
- 人生護理站 小娜與她的母親
- 日職》火腿重返洋聯第一 陽岱鋼保3割男
- 開放中客買基金 賴中強批偷渡服貿
- 來台看《情書》 中山美穗︰在台北碰到我，請叫我
- 中國鋁材繞道墨國銷美 美中貿易衝突再升溫
- MLB》殷仔最快17日回歸
- 獅未來中心棒次？蘇智傑、鄭鎧文、潘彥廷 郭總看好
- 陳仕朋出手「很像陳偉殷」
- 日職》黑田今實現「真男人」諾言
- 芳香日日 轉念
- 無畏豪宅寒冬 北市信義D5將開工
- 棋琴文蓮苑 左營綠園道景觀宅
- 楊大正跪寫陳金鋒引退紀念曲
- 兆豐案 蔡友才王起梆交保
- 楊丞琳腳綁紅線 惦惦愛露餡
- 寶格麗Diva Tower 閃耀台中
- 1分·2鮮·3茶飲 中秋健康吃
- 自由廣場》軍公教不是只有九三型
- 感覺紀事簿 最美好的一天
- 證券行情表、證券表格
- 《樓下的房客》叫好叫座 殺進國際
- 股債下滑 貨幣寬鬆成效遭質疑
- BCBG秋冬 帥氣小女人
- 異色童話館 憂鬱王子
- 《最後一次自由》預告 借聲川普超諷刺
- 前8月稅收增522億 今年可望超徵900億
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉40對夫妻走過逾甲子 台東表揚
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分