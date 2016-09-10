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〈南部〉40對夫妻走過逾甲子 台東表揚

2016-09-10

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府昨天舉辦縣民金鑽石婚世紀傳承婚禮慶祝活動，表揚四十對老夫老妻，縣長黃健庭讚許每一對的老夫妻相扶持走過歲月，可說是年輕一輩的典範。

今年結婚滿七十年的白金婚有一對、結婚滿六十年以上金鑽婚有九對、結婚滿五十年以上金婚卅五對，黃健庭親蒞會場祝賀每對賢伉儷，與四十五對伉儷及陪同家屬一一合影留念。

黃健庭表示，近年來政府財政拮据，一直在檢討計畫或活動的成效性，不過，他堅持縣民金鑽石婚慶祝活動這個非常有意義的活動，必須要辦理下去，婚姻是夫妻共同的誓約，就是希望夫妻雙方要相親相愛、相互包容、相互扶持一輩子。

縣府表示，根據統計，台東現在離婚比結婚的比率要多一倍，有可能是現在家庭觀念比較薄弱，夫妻吵架後離婚機率偏高，金鑽石婚的夫妻可以做為子女的表率、社會的典範，讓台東成為家庭和諧、婚姻牢固的宜居城市。

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  • 結婚61年鑽石婚老夫妻周振良、周鍾良接受縣長黃健庭（後排中）表揚。（記者黃明堂攝）

    結婚61年鑽石婚老夫妻周振良、周鍾良接受縣長黃健庭（後排中）表揚。（記者黃明堂攝）

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