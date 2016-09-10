〈南部〉闖紅燈單月破2000件 警籲自律

2016-09-10

〔記者陳賢義／台東報導〕生命不能倒轉，再怎麼急也要停等紅燈！縣警局為遏阻駕駛人闖紅燈違規行為，除設置固定式闖紅燈違規照相桿，也持續加強執法取締，年初至今已取締闖紅燈違規達七千件，上月更是破兩千；縣警局表示，闖紅燈是一種非常危險的駕駛行為，除了車損更會造成傷亡，籲守法自律。

年初至今已取締7千件

警方開單開到手軟，慣性違規駕駛人似無感，尤以設置兩條停止線的特殊路口最常見。交通隊舉例表示，台九線與東卅七線路口、綠色隧道北端近和平路及市區傳廣與更生路等路口，因為分屬兩個路口，所以分別設置兩條停止線，但往來駕駛人遇紅燈，常會越過第一個紅綠燈，而前往第二個紅綠燈停等，殊不知已越過停止線及行人穿越線而違反闖紅燈規定遭舉發。

另也提醒民眾綠色隧道北端近和平路，由於路口較為特殊，且道路工程以類圓環方式規劃，如越過第一個紅燈的停止線，即屬闖紅燈，也為東卅七線車輛及行人帶來相當大的危險，遇交通事故將負大部分肇事責任。

依據道路交通安全規則，車輛行經有號誌路口應減速慢行，並注意號誌變換情形，預作停等處置，避免燈號變換時踰越停止線或闖紅燈。

縣警局表示，目前依據闖紅燈照相機所取得的違規件數雖占有一定比例，但除了闖紅燈，越線停等、紅燈右轉、未戴安全帽等違規，如違規事實明確，也會一併開單舉發，籲用路人以安全為考量，遵守交通規則，並注意道路狀況，才能快樂出門、平安回家。