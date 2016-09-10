〈南部〉畜牧場限制下修 新園里民赴議會抗議

2016-09-10

社區周界從1000米變300米

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府修正「台東縣新設置畜牧場管理自治條例」，將新設畜牧場與社區周界從一千公尺縮短到三百公尺，新園里民擔心去年抗爭擋下的新設養雞場敗部復活，昨天聚集縣議會抗爭，縣議會三讀通過的修正案，維持一千公尺，新園居民再度獲勝。

憂去年被擋下的養雞場敗部復活

去年有業者想在台東市新園部落鄰近處設養雞場，引發居民強烈反彈，經過多次陳情、抗議及協調，縣府訂出「台東縣新設置畜牧場管理自治條例」，新園案因為「距離不符規定」，無法設立。

不過縣府送議會修正條例，將條例原本規定，新設畜牧場應距社區、部落、學校至少一千公尺，修改為三百公尺，新園里民擔心養雞場敗部復活，近百人帶著抗議布條，先是聚集議會外抗議，反對修正提案，要求立即撤回，接著又進入緊盯二讀審查。

多方協商會 三讀通過維持1000米

開議後，主席陳宏宗即敲槌宣布本會期不審本案，留待定期大會再審。但抗議民眾擔心一離開，縣議會就會通過修正案，仍留在旁聽席緊盯。部分議員也認為宜速審速決，經多方協商，由縣議員林琮翰提臨時動議，恢復二讀審查，並由林琮翰發言擋掉距離縮短的條文，維持原案一千公尺，獲無異議通過。

三讀通過的修正案中，有兩條文則獲倏正通過，包括增列新設畜牧場定議增列不溯及既往原則，及總面績變更原則。由於擋掉最爭議的距離縮短，新園里民對審查結果滿意，鼓掌感謝縣議會。