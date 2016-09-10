〈台北都會〉北市府首推夜遊古蹟 另有親子夜宿

2016-09-10

〔記者梁珮綺／台北報導〕台北市文化局、文獻館今年首創推出「夜遊古蹟」行程，不僅能在夜晚感受台北古蹟的不同風貌，還邀請親子體驗夜宿古蹟，而今年的導覽場次增加到逾六十場，並特別規劃親子、手語、英語導覽服務。

文化局、文獻館推出「戀戀台北城—史蹟趴趴go」系列活動，今年增加至六十三場導覽場次，包括廿四場「史蹟大會師」、卅四場「史蹟半日遊」及五場「夜遊古蹟」。「史蹟大會師」於九月廿四日登場，以西本願寺為中心規劃六條導覽路線，包括台北城、大龍峒、南門、艋岬、西門町等，每場卅人，有些導覽路線規劃國小親子服務，與以往一般導覽不同，設計互動性史蹟故事繪本、講義；有些導覽路線則規劃英語、手語導覽。

「史蹟半日遊」在十月一日至十一月廿六日每週六舉行，除文獻館資深導覽老師解說外，部分導覽場次邀請專家學者帶領民眾逛古蹟；「夜遊古蹟」則在十月一日起七點到九點進行，讓民眾一窺古蹟半夜的風貌，以大稻埕為導覽主軸，路線行經葉金塗宅、台北霞海城隍廟、北門。此外，十月十五日、十六日則是「夜宿古蹟」活動，親子可夜宿在樹心會館，體會古蹟之美。

相關活動今天上午九點起可至「戀戀台北城—史蹟趴趴go」網站報名。