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〈台北都會〉台北600名自學生 昨天開學囉

2016-09-10

〔記者梁珮綺／台北報導〕上週一是全台各級學校開學日，不過，北市有六百名自學的學生，則在昨天開學，教育局與保障教育選擇權聯盟首次辦理一個「不一樣」的開學典禮，所有孩子在自來水園區互相認識、拍照留念後，整個下午在園區度過。薛姓家長育有兩個女兒，大女兒已自學七年、二女兒剛邁入第二年，她笑說，自學能讓孩子多點時間自我探索。

自來水園區辦開學典禮

北市今年有六百名學生選擇自學（非學校型態教育），即不用背著書包、穿著制服進校門，而是採用適合自己的學習方式。

薛姓家長說，大女兒今年要念高一、二女兒是小四，兩人自小就非常喜歡藝術，但藝術領域需大量操作、多元探索，而非單純繪畫；二女兒個性比較不受拘束，在學校時不愛閱讀，採取自學後，發現每分每秒都是「學習」時間，在家反而會利用時間看書；「單純想著孩子想做什麼，就全力支持、協助她們。」

楊姓家長的女兒今年要升七年級，她說，女兒個性主動，學習慾望強烈，在學校的任何事情都會想完成，常常忙到深夜十一、二點，如某次學校出了一個繪製「未來想要做的工作」海報的功課，女兒會想呈現自己理念，而非隨意畫完，但這樣就要花較多時間，楊姓家長說，「自學的話，能讓她做想做的事、找出自己興趣所在。」

北市從民國八十六年起推行自學，選擇「自學之路」的學生也逐年增加，從民國八十六學年度的四名學生、九十學年度的六十名學生、到一○五學年度的六百名學生可見一斑，教育局今年也與保障教育選擇權聯盟合作，昨在自來水園區親水體驗教育區舉辦一個「不一樣」的開學典禮。

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  • 北市有六百名自學生，昨天開學囉！（記者梁珮綺攝）

    北市有六百名自學生，昨天開學囉！（記者梁珮綺攝）

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