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〈台北都會〉景美台師大聯隊 世界拔河賽奪3金

2016-09-10

〔記者梁珮綺／台北報導〕景美女中台師大拔河聯隊二○一六世界盃室外拔河賽衛冕成功！

景美女中與台師大拔河聯隊遠征瑞典參加世界盃室外拔河賽，台灣時間昨晚八點卅分進行女子五百四十斤公開賽，我國小將一路過關斬將，以二比○「完封」所有隊伍，抱回金牌，包括前天U23女子五百公斤公開賽在內，我國已拿下三金。

女子540公斤完封敵手

我國代表隊在女子五百四十公斤公開賽對戰美國Oregon、瑞典Stenungsund A、蘇格蘭Ayrshire、荷蘭Gelderswoude、英格蘭Gloucester ACF、英格蘭Kilroe及拉脫維亞Ozoli A等七隊，全數以二比○取得預賽第一名資格進入四強，並以二比○完勝蘇格蘭Ayrshire隊，冠亞軍對戰荷蘭Gelderswoude隊，同樣二比○，金牌入袋。

世界盃室外拔河賽每兩年舉辦一次，景美女中與台師大從二○一○年組成拔河聯隊參賽，二○一○年的女子五百四十公斤公開賽拿下亞軍、二○一二年拿下季軍、二○一四年一舉奪冠，今年更是衛冕成功。

女子500公斤獲四連霸

而前天深夜的女子五百公斤公開賽，台灣小將也奪得冠軍，完成四連霸。景美女中秘書黃郁博表示，今年報名參加女子五百公斤公開賽隊伍眾多，共有十四支，預賽時分成Ａ、Ｂ組比賽，兩組各取前兩名進入前四強，我國分配到Ｂ組，除與瑞典Stenungsund A隊打成一比一平手外，其餘皆以二比○的成績取勝，為預賽第一名，打四強賽時，則成功完封Ａ組第二名的英國Army Ladies隊，晉級冠亞軍，最終擊敗瑞士Sins A隊，衛冕成功。

不過，雖在女子組部分傳捷報，男女混合六百公斤公開賽則失利，無緣四強，黃郁博坦言，男女混合本就是歐洲隊強項，歷屆公開賽我國沒有得名過，錦標賽最佳名次則為第六名。

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  • 景美女中與台師大拔河聯隊遠征瑞典參加二○一六世界盃室外拔河賽，已拿下三金。（景美女中提供）

    景美女中與台師大拔河聯隊遠征瑞典參加二○一六世界盃室外拔河賽，已拿下三金。（景美女中提供）

  • 景美女中與台師大拔河聯隊遠征瑞典參加二○一六世界盃室外拔河賽，台灣時間昨晚八點卅分進行女子五百四十斤公開賽，我國小將以二比○「完封」所有隊伍，抱回金牌。（景美女中提供）

    景美女中與台師大拔河聯隊遠征瑞典參加二○一六世界盃室外拔河賽，台灣時間昨晚八點卅分進行女子五百四十斤公開賽，我國小將以二比○「完封」所有隊伍，抱回金牌。（景美女中提供）

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