〈台北都會〉景美台師大聯隊 世界拔河賽奪3金
〔記者梁珮綺／台北報導〕景美女中台師大拔河聯隊二○一六世界盃室外拔河賽衛冕成功！
景美女中與台師大拔河聯隊遠征瑞典參加世界盃室外拔河賽，台灣時間昨晚八點卅分進行女子五百四十斤公開賽，我國小將一路過關斬將，以二比○「完封」所有隊伍，抱回金牌，包括前天U23女子五百公斤公開賽在內，我國已拿下三金。
女子540公斤完封敵手
我國代表隊在女子五百四十公斤公開賽對戰美國Oregon、瑞典Stenungsund A、蘇格蘭Ayrshire、荷蘭Gelderswoude、英格蘭Gloucester ACF、英格蘭Kilroe及拉脫維亞Ozoli A等七隊，全數以二比○取得預賽第一名資格進入四強，並以二比○完勝蘇格蘭Ayrshire隊，冠亞軍對戰荷蘭Gelderswoude隊，同樣二比○，金牌入袋。
世界盃室外拔河賽每兩年舉辦一次，景美女中與台師大從二○一○年組成拔河聯隊參賽，二○一○年的女子五百四十公斤公開賽拿下亞軍、二○一二年拿下季軍、二○一四年一舉奪冠，今年更是衛冕成功。
女子500公斤獲四連霸
而前天深夜的女子五百公斤公開賽，台灣小將也奪得冠軍，完成四連霸。景美女中秘書黃郁博表示，今年報名參加女子五百公斤公開賽隊伍眾多，共有十四支，預賽時分成Ａ、Ｂ組比賽，兩組各取前兩名進入前四強，我國分配到Ｂ組，除與瑞典Stenungsund A隊打成一比一平手外，其餘皆以二比○的成績取勝，為預賽第一名，打四強賽時，則成功完封Ａ組第二名的英國Army Ladies隊，晉級冠亞軍，最終擊敗瑞士Sins A隊，衛冕成功。
不過，雖在女子組部分傳捷報，男女混合六百公斤公開賽則失利，無緣四強，黃郁博坦言，男女混合本就是歐洲隊強項，歷屆公開賽我國沒有得名過，錦標賽最佳名次則為第六名。
看更多！請加入自由時報粉絲團
百善孝為先，新北市中山國中教師黃玉茹接續照顧植物人父親和重病全癱的奶奶，盡心盡力、毫無怨言；蘆洲區謝春香女士，本身雖重度殘障，且家境清苦，但…
- 轉任北京故宮惹議 馮明珠：沒違法，故宮沒機密
- 熱帶性低壓可能成颱風 預計下週影響台灣
- Fed官員暗示最快今年升息 美股重挫
- 自由廣場》年金怪獸 種姓制度
- 宜蘭市住宅火警 消防局派員搶救
- 歐巴馬揚言推新制裁 懲罰北韓再核試
- 日本LPGA》連2天打平 盧曉晴暫排第6
- 世界盃》我女棒遭完封 今須勝加搶冠軍門票
- 警察特考雙軌制惹議 監委促改進
- 馮明珠「故宮沒機密」遭打臉 專家爆這些文件恐外流
- 兆豐案蔡友才4度應訊 深夜300萬元交保
- 鳳山黃埔新村 全國首座全區保留眷村
- 一銀案後首次資安金檢 先查產險
- 楊大正跪寫陳金鋒引退紀念曲
- 微小說 蜜語
- 《樓下的房客》叫好叫座 殺進國際
- 陳威仁任台塑顧問 弟管台塑業務惹議
- 檢察總長替馬志玲夫婦提非常上訴 遭駁回
- 日職》廣島瘋狂 瞬間收視率飆58%
- 愛的感謝狀 黃昏的故鄉
- 葉俊榮談「韌性國土」強調台灣要永續經營
- 數位宅妝新風潮 建商銷售添利器
- 《健康充電站》防治憂鬱症講座
- 川普選情越火熱 金價可能越飆高
- 股債下滑 貨幣寬鬆成效遭質疑
- MLB》克蕭傷癒復出 不敵費南德茲14K無失分
- 打羽球打到跟腱斷裂 姿勢不良熱身不足惹禍
- 席格門和帕維克聯手 贏得美網混雙冠軍
- 欲引石垣牛配擎天崗牛 李登輝要培育「台灣和牛」！
- Note7機上禁用、禁託運 5家國航跟進
- 小學生麻辣提問 唐鳳：我沒變性
- 美網》瓦林卡拍落錦織圭 生涯首闖美網決賽
- BCBG秋冬 帥氣小女人
- 首長離任前自減管制期 蔡政府補破網
- 樂美館上櫃案 樂陞宣布撤件
- 全球荒野面積銳減 25年少掉2個阿拉斯加
- 國手截肢一度喪志 程銘志再起直攻帕運
- 周興哲 男人戀愛必修題
- 柯淑勤斷言邱澤登戲王 《春梅》《大稻埕》金鐘遺珠
- 一生
標題：〈台北都會〉景美台師大聯隊 世界拔河賽奪3金
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email