〈台北都會〉北市競選廣告規定修改 違規直接罰
待議會通過 最快明年實施
〔記者郭安家／台北報導〕選舉投票前兩個月，參選人才可以申請設置競選廣告物、插關東旗，但以往《廣告物管理自治條例》允許違規廣告限期改善，才會開罰，期間參選人擺爛不處理，即便民眾檢舉也需一陣子才見環保局清除，導致選前幾個月選舉廣告林立亂象。市長柯文哲本週主持市政會議通過修正草案，未來違規就直接開罰五萬元。
台北市建管處發言人洪德豪表示，《廣告物管理自治條例》修正草案還需經過市議會審議，議會預計九月中開議，若順利於下個會期審議完畢，今年底或明年初才會公告，最快明年實施。以往自治條例允許違規人限期改善，開罰要等很久，未來直接開罰，確實會增加罰鍰收入，呼籲違規人不要再於限期改善期間觀望法令。
現行條例限期改善 成漏洞
參選人姓名、號次、照片、競選項目或標語等五點，只要於廣告物「露三點」，建管處即認定為競選廣告，露兩點則是形象廣告。競選廣告需事先申請，里長選舉於投票日前一個月申請，其餘選舉則是投票日前兩個月，且應於投票日晚間十點前自行清除，換言之，過去選前三個月、選後幾天民眾看到的競選廣告，統統違法。
北市府說明，現行自治條例規定先給予競選廣告使用人、設置人或設置處所所有權人，限期改善，屆期若未改善，再處以罰鍰，易造成違規者利用市府應先通知並給予期限改善之漏洞而投機取巧。這次修法，只要違反競選廣告物申請時間、車輛設置競選廣告物之規定，即處罰並限期改善，逾期不改善得按次處罰。
選舉旗幟 不能再擺爛
另外，此次修法也明定，所取締清除之廣告物將依廢棄物處理，希望改善競選期間違規競選廣告物充斥、妨礙市容景觀及影響公共安全的亂象。市府官員指出，必要時得強制拆除違規廣告，「必要時」是指有妨礙公共安全、公共交通及競選公平性。
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