| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
直播曬恩愛　豪哥向大嫂錶愛意
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉《成軍16年首度圓夢》新莊管樂團 進軍國家音樂廳

2016-09-10

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市音樂文化大使「新莊管樂團」成軍十六年，月底將首次登上音樂最高殿堂「國家音樂廳」公演，一圓夢想！

新北市文化局指出，新莊管樂團是新莊文化藝術中心附屬團隊之一，每年除定期舉行「成果音樂會」，也曾受邀前往日本、馬來西亞、新加坡交流，更參與「韓國濟州國際管樂節」演出，獲得廣大迴響。

今年第一次申請國家音樂廳節目徵選計畫，順利獲選，讓團員們既興奮又期待，躍躍欲試。本次演出還邀請了前樂團指揮吳震銘與現任指揮張鴻宇同台演出，具傳承意義，也象徵新莊管樂團永續綿延。

廿七日晚上七點卅分，新莊管樂團將於國家音樂廳舉辦售票公演《舊夢新粧》，將演奏〈馬卡道狂想曲〉、〈Ross Roy〉、〈Saga Candida〉等經典曲目，相關優惠可洽新莊文化藝術中心，電話︰2276-0182分機101，或上官網查詢。

廣告
  • 成軍16年的新莊管樂團，月底將首度登上國家音樂廳圓夢。 （文化局提供）

    成軍16年的新莊管樂團，月底將首度登上國家音樂廳圓夢。 （文化局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
私立托嬰補助市府擬加碼 收費上限業者有疑慮

新北市政府社會局明年將鼓勵私立托嬰中心及居家托育人員，成為新北市府合作加盟夥伴，有意願且經審核通過者，送托的家長除原有的中央托育補助每月三千…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮪魚洋蔥烤三明治
番茄海鮮菠菜千層派
在家自製鹹酥雞
意想不到的紙巾妙用
轉寄

標題：〈台北都會〉《成軍16年首度圓夢》新莊管樂團 進軍國家音樂廳


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月10日‧星期六‧丙申年八月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.