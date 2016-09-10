〈台北都會〉《成軍16年首度圓夢》新莊管樂團 進軍國家音樂廳

2016-09-10

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市音樂文化大使「新莊管樂團」成軍十六年，月底將首次登上音樂最高殿堂「國家音樂廳」公演，一圓夢想！

新北市文化局指出，新莊管樂團是新莊文化藝術中心附屬團隊之一，每年除定期舉行「成果音樂會」，也曾受邀前往日本、馬來西亞、新加坡交流，更參與「韓國濟州國際管樂節」演出，獲得廣大迴響。

今年第一次申請國家音樂廳節目徵選計畫，順利獲選，讓團員們既興奮又期待，躍躍欲試。本次演出還邀請了前樂團指揮吳震銘與現任指揮張鴻宇同台演出，具傳承意義，也象徵新莊管樂團永續綿延。

廿七日晚上七點卅分，新莊管樂團將於國家音樂廳舉辦售票公演《舊夢新粧》，將演奏〈馬卡道狂想曲〉、〈Ross Roy〉、〈Saga Candida〉等經典曲目，相關優惠可洽新莊文化藝術中心，電話︰2276-0182分機101，或上官網查詢。