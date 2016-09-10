〈台北都會〉種菜助弱 3年捐4千斤良心菜

2016-09-10

〔記者葉冠妤／新北報導〕一八○戶農友愛心灌溉，淡水忠寮市民農園每逢收成，就會捐出南瓜、地瓜葉等作物給弱勢團體，三年來共捐贈了四千斤，不但讓需要幫助的朋友吃到健康蔬果，也藉此減少養護中心的開支。農民都笑稱自己種的是「良心菜」，種起菜來也更加努力，為的就是看見養護中心人們的笑顏。

忠寮市民農園 180農戶愛心灌溉

位於淡水滬尾休閒農業區內的忠寮市民農園，一○二年由新北市農業局輔導成立，創立初期為吸引民眾承租，第一年無償提供民眾認養耕作，並鼓勵承租戶撥出七成農作物交由淡水區農會，捐贈給當地社福團體；沒想到，此善舉引起農友共鳴，「做好事不打烊」的心意，持續將友善種植的蔬果捐贈給弱勢團體，至今已捐出四千斤的蔬果。

承租戶之一的農友吳文昌說，當初僅是為了打發退休時光而加入忠寮市民農園，每日與農作物為伍，怡情養性。第一年是由市府號召捐贈農作物回饋，沒想到農友從中獲得喜悅，耕作起來更加賣力；第二年開始，農園園主張富雄與承租戶們達成共識續捐，固定送地瓜、冬瓜、南瓜等作物到鄰近的養護中心。

吳文昌不好意思地說，自己沒捐出什麼，只是幫忙種菜、照顧農園，卻從中獲得莫大的樂趣，「心裡的快樂，用錢也買不到。」

農業局長李玟表示，以有機概念推廣的「市民農園」，深獲民眾迴響，忠寮市民農園三年多來捐贈的蔬果，讓當地社福團體除能安心享用健康食材，更大大減輕了採購的經濟壓力。