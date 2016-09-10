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〈台北都會〉讀冊很歡喜 劉嬌容、邱黃金滿圓夢

2016-09-10

〔記者翁聿煌／新北報導〕「我雖然行動不方便，但只要一步一步走，終究有走到的時候。」五十七歲阿嬤劉嬌容，從小受脊椎側彎影響行動不便，國小畢業就工作，直到孩子長大後，決心重回學校念書，拿到國中學歷又朝高中邁進；另一位六十九歲阿嬤邱黃金滿原本不識字，從念國小補校開始，覺得「拿筆寫字比拿鋤頭還重！」兩人鍥而不捨的求學態度，獲得今年新北市終身學習績優獎。

劉嬌容和邱黃金滿對學習的熱情，恐怕令許多年輕一輩汗顏。劉嬌容身體不便，兒子蔣晏誌說，媽媽很有毅力，想做的事就會堅持到底。劉嬌容結婚後，一直在家做裁縫、相夫教子，與先生以微薄收入撫養兩個孩子長大成人。

如今兩個兒子都已自立，鼓勵媽媽走出去，完成小時候的學習夢想，劉嬌容在福和國中補校上課，每天到學校念書，對她就是很大的考驗；一路上，她跌倒再爬起來，認真完成學業，如今就讀永平高中補校，「希望能有機會念到大學畢業！」

邱黃金滿小時候因家境貧窮沒去讀書，務農為生，直到與先生都退休後，才回學校上學。阿嬤說，在豐年國小讀冊很歡喜，雖然剛開始學習很辛苦，但與師生相處融洽，認識到許多字；阿嬤表示，她會先休息一陣子，然後再考慮繼續讀下去。

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  • 邱黃金滿覺得：「拿筆寫字比拿鋤頭還重！」（記者翁聿煌攝）

    邱黃金滿覺得：「拿筆寫字比拿鋤頭還重！」（記者翁聿煌攝）

  • 劉嬌容的兩個孩子陪媽媽領獎。（記者翁聿煌攝）

    劉嬌容的兩個孩子陪媽媽領獎。（記者翁聿煌攝）

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