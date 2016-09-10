〈台北都會〉事親不喊苦 黃玉茹、謝春香獲全國孝行獎
2016-09-10
〔記者翁聿煌／新北報導〕百善孝為先，新北市中山國中教師黃玉茹接續照顧植物人父親和重病全癱的奶奶，盡心盡力、毫無怨言；蘆洲區謝春香女士，本身雖重度殘障，且家境清苦，但對於父母奉養及孝順未有怠慢，父親過世後，謝春香依然任勞任怨照顧高齡母親。兩人至孝表現獲得全國孝行楷模殊榮，昨接受新北市長朱立倫表揚。
新北市孝行獎十位得主包括黃玉茹、謝春香、林芯葳、張碩芳、楊雨蓁五位民眾，以及黃炫皓、許巧鈺、陳儀庭、周曼婷、黃雅婷五位學生。其中，年紀最小的黃炫皓就讀林口區興福國小六年級，每天要幫忙照顧重病媽媽，不僅孝順，學校成績也名列前茅，深得師長喜愛。
照顧植物人父親、重病祖母 黃玉茹無怨
黃玉茹孝行感人，長期照顧植物人父親和重病奶奶，父親過世後，因母親與奶奶早有嫌隙，不願玉茹繼續照顧奶奶，甚至以不分千萬遺產要脅；但黃玉茹不為所動，執意要完成父親照顧祖母的遺願。因工作緣故，黃玉茹將奶奶轉往護理之家，但每天均到院探視，孝心令人感佩。
照顧97歲老母 身障謝春香親力親為
謝春香小時候家境清寒，國中畢業後就開始工作幫助家計，服侍雙親至孝。父親於民國八十三年過世後，遺言要她妥善照顧母親，謝春香因患有類風濕性關節炎，領有重度殘障手冊，仍堅持自己照料母親的衣食住行，無微不至。母親今年已高齡九十七歲，她擔心母親沒有牙齒、無法咬食物，於是隨身帶把剪刀，把食物剪到最小塊再給母親吃；為了照顧母親，也誤了自己的終身大事，但她無怨無悔，孝行在鄰里間傳為美談。
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