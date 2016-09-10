〈台北都會〉肇事熱點改善 4路口不減反增
2016-09-10
〔記者黃建豪／台北報導〕台北市交通局去年一月公布易肇事熱點後，市長柯文哲指示進場改善。交通局昨公布其中十七處肇事熱點改善成果，指總事故件數與去年同期比較減少一○五件，占總體比例的二十七％。但肇事率第一的市民大道、中山北路口在內，仍有四處路口肇事率不減反增。交通安全科長陳冠龍表示，市民大道、中山北路口已無法從工程上改善，只能警察加強執法。
根據交通局數據顯示，市民大道、中山北路口；民權東路、新生北路口；辛亥路、基隆路口及忠孝東路、基隆路口，四處路口在交通局實施改善措施後，事故件數並未減少。其中市民大道、中山北路口的事故件數為二十九件，與改善前去年同期的二十二件相比，事故率反而上升三十二％。
市民大道、中山北路口 加強警察執法
陳冠龍說，該路段主因忠孝西路禁行機車，駕駛人只好選擇市民大道作為替代道路，使得市民大道上機車量龐大，但該路段只有兩線道，且右轉車多，時常有駕駛人因違規超車等情況而肇事，交通局雖以調整迴轉道方向作為改善，但效果不明顯，代表該路段無法從工程上改善，已要求警察局加強執法。
交通局表示，十七處易肇事熱點依各路段狀況，改善方式與時間點各不相同，在改善前，十七處熱點的事故件數合計達三八二件，改善後為二七七件，下降一○五件，比例達二十七％，受傷人數亦減少三十八％，改善措施包括高架道路下匝道與平面車道實施號誌輪放管制、路口增設轉彎導引線、調整快慢車道綠燈時間、行車分向限制線改為實體分隔島等項目。
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