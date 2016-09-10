〈台北都會〉開發案卡移樹 市長︰擬合約載明
2016-09-10
〔記者黃建豪／台北報導〕市議會舊址前天五度流標，財政局分析流標原因中，其中一項為基地內受保護樹木移植審查時程不易掌控。市長柯文哲昨接受本報專訪時，指他正在考慮未來可將開發案基地上的移樹問題寫入合約中，以增加廠商投標意願。但財政局說，目前還未接獲市長指示，因此尚未實質討論。
大巨蛋案建設期間，曾因粗暴移樹引起護樹團體不滿，一度演變成台北市府、遠雄集團與護樹團體三方的角力戰；台北市議會舊址基地上，同樣有兩棵受保護的樹木，須送樹木保護審議委員會，經投資人向市府促參辦公室反映，說明樹木移植問題也是不願出手投標的原因之一。
柯文哲接受專訪時說，近期有一個設定地上權案，因廠商不肯進場，詢問原因後，對方說是因為該案的基地上有需要受保護的樹木，若移樹需花費兩年時間，設定地上權是設定五十年，因此對方反問他「因為移樹而失去的兩年，要不要扣掉？」柯更直接舉市議會舊址案為例，證實他曾就該案詢問大財團意見，對方也表示，因為基地上有幾棵老樹而不願意投標。
考慮年限扣除移樹時間
柯文哲說，他最近在思考，這種搬樹的問題，是不是要由政府來處理，比如說，將移樹所需的時間，從設定地上權的年限中扣除，甚至在合約上就載明，目前還沒決定，但案子流標後，合約每次都會修改，儘量讓一切合乎情理法。
財政局則表示，開發案基地上的樹木是否要遷移，不一定是廠商投標前就能定案，且並非每個開發案都有類似問題，因此過去並沒有類似作法，目前也尚未接獲市長指示，但若市長有要求，確實可以朝這個方向來討論。
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