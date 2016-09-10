〈台北都會〉公布土壤液化潛勢圖恐打房 柯︰安全最重要
強調加速老屋健檢、都市更新
〔記者郭逸、陳曉宜／台北報導〕今年初的南台大地震維冠金龍大樓倒塌，肇因被連結為「土壤液化」，引發民眾恐慌。行政院月前已公布全台土壤液化潛勢圖，北市工務局今天也要公布「北市版」；但外界擔憂土壤液化潛勢圖影響房價，市長柯文哲昨接受本報專訪時強調「安全第一」，他強調，以台北市而言，在九二一地震後興建的房屋都有耐震係數規範，但九二一地震前興建的房屋，必須加速進行老屋健檢及都市更新，只能透過都更把房子的地基做更穩固的興建，才能避免台南地震憾事在台北市發生。
台北市工務局表示，今天將召開記者會說明北市版的土壤液化潛勢圖，細節不便多談。柯文哲上任後，公布各式數據地圖，如犯罪地圖、易淹水區地圖，曾被質疑影響房價。
不過，工務局早已進行土壤液化監測，據悉，鑽孔數高達七千八百多個，較行政院施作的五千八百個還多，圖資比例尺也較小，資料更精細，甚至可查詢門牌或地標。
柯文哲在南台大地震後曾多次提到，台北市民要捫心自問：「如果同樣的六級地震發生在台北，會面臨什麼樣的問題？」
他昨受訪時表示，北市的建築在八十八年九二一大地震前，耐震係數過低，之後上修耐震係數，高樓大廈至少可承受震度六級的地震。本報追問柯，北市府今天公布自製的土壤液化潛勢圖，是否影響房價？柯則強調「安全最重要」，所以土壤液化區公布後，民眾要趕緊做老屋健檢，最重要還是要都更。
柯文哲說，土壤液化潛勢圖可提醒建商蓋房子時地基挖深一點，穩固樓房安全。柯過去也曾說過，土壤液化區的容積率高沒用，因為也蓋不起來，安全才是首要條件。
房仲業︰研擬配套 協助地盤改良
住商不動產企劃研究室主任徐佳馨表示，土壤液化確實影響賣方出價的信心度，買方也會下修出價，但近來波動房價的要素是房地合一稅，她認為土壤液化潛勢圖對房價的影響層面不大；她也說，北市府公布土壤液化潛勢圖後，須研擬配套措施，例如對民眾信心喊話，或協助地盤改良、穩固地基，消弭民眾恐慌。
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標題：〈台北都會〉公布土壤液化潛勢圖恐打房 柯︰安全最重要
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