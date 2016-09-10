〈台北都會〉私立托嬰補助市府擬加碼 收費上限業者有疑慮

2016-09-10

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府社會局明年將鼓勵私立托嬰中心及居家托育人員，成為新北市府合作加盟夥伴，有意願且經審核通過者，送托的家長除原有的中央托育補助每月三千元，可再享有市府補助的三千元；合作加盟者必須接受官方更頻繁的教育訓練、督導及訪視，且一定時間內不得漲價，漲價須經價格審議委員會通過。

社會局標準1萬8千元 業者指上限應取消

社會局規劃，參加合作加盟必須配合市府公告的收費標準，托嬰中心為每月一萬八千元、家居托育人員為一萬七千元；在中央、市府雙重補助下，家長實際負擔可降至每月一萬兩千元、一萬一千元。

新北市托嬰協會對收費一萬八千元的上限有疑慮，市議員羅文崇、李坤城昨邀集業者代表與社會局長張錦麗座談溝通；業者認為各區平均收費都超過一萬八千元，以此標準，將有超過一半以上的業者無法加入，也強調每個家長都應補助，而不是以托嬰中心有沒有參加合作加盟為考量。

羅文崇強調，收費上限應取消，並把開辦公托的費用拿來補助私托的家長，才能縮短公、私托差距，家長有更多選擇；李坤城認為，收費上限應考慮都會、城鄉的差異，否則近一半業者無法參加，就失去了擴大友善托育服務的意義。

張錦麗回應，合作加盟是希望整體帶動私立托嬰中心的品質，至於收費限制，會再調查私托的收費標準後，精算取得一個平均值以上的價位，讓更多的業者參加；參加的業者，在一定時間內不得任意漲價，將比照台北、台中的模式，設置價格審議委員會審查。