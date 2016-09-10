〈台北都會〉私立托嬰補助市府擬加碼 收費上限業者有疑慮
2016-09-10
〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府社會局明年將鼓勵私立托嬰中心及居家托育人員，成為新北市府合作加盟夥伴，有意願且經審核通過者，送托的家長除原有的中央托育補助每月三千元，可再享有市府補助的三千元；合作加盟者必須接受官方更頻繁的教育訓練、督導及訪視，且一定時間內不得漲價，漲價須經價格審議委員會通過。
社會局標準1萬8千元 業者指上限應取消
社會局規劃，參加合作加盟必須配合市府公告的收費標準，托嬰中心為每月一萬八千元、家居托育人員為一萬七千元；在中央、市府雙重補助下，家長實際負擔可降至每月一萬兩千元、一萬一千元。
新北市托嬰協會對收費一萬八千元的上限有疑慮，市議員羅文崇、李坤城昨邀集業者代表與社會局長張錦麗座談溝通；業者認為各區平均收費都超過一萬八千元，以此標準，將有超過一半以上的業者無法加入，也強調每個家長都應補助，而不是以托嬰中心有沒有參加合作加盟為考量。
羅文崇強調，收費上限應取消，並把開辦公托的費用拿來補助私托的家長，才能縮短公、私托差距，家長有更多選擇；李坤城認為，收費上限應考慮都會、城鄉的差異，否則近一半業者無法參加，就失去了擴大友善托育服務的意義。
張錦麗回應，合作加盟是希望整體帶動私立托嬰中心的品質，至於收費限制，會再調查私托的收費標準後，精算取得一個平均值以上的價位，讓更多的業者參加；參加的業者，在一定時間內不得任意漲價，將比照台北、台中的模式，設置價格審議委員會審查。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
私立托嬰補助市府擬加碼 收費上限業者有疑慮
新北市政府社會局明年將鼓勵私立托嬰中心及居家托育人員，成為新北市府合作加盟夥伴，有意願且經審核通過者，送托的家長除原有的中央托育補助每月三千…
網友回應
熱門新聞
- 蔡友才涉案情節升高 檢認定「從頭到尾都知情」
- 兆豐案蔡友才4度應訊 深夜300萬元交保
- 推動正名屏東開辦平埔族「熟」註記
- 環團批柯「忘了大巨蛋弊案」
- 一銀案後首次資安金檢 先查產險
- MLB》洋基5連勝 奧斯丁立大功
- 陳威仁任台塑顧問 弟管台塑業務惹議
- 私主張 生命清單
- 1分·2鮮·3茶飲 中秋健康吃
- 蔡友才、王起梆兆豐案交保 面色鐵青離開北檢
- 夜深了 台南海安路塌陷現場還在搶修
- 日職》火腿重返洋聯第一 陽岱鋼保3割男
- 新日光8月營收月減逾5成
- 籃球名人堂 戰神大遲到 飆淚謝隊友
- 美防長：因應北韓核危機 大陸是關鍵
- 中秋連假 台鐵工會抗議強迫加班
- 歐巴馬揚言推新制裁 懲罰北韓再核試
- 段宜康：政務官無法配合年金改革 請離開
- 國手截肢一度喪志 程銘志再起直攻帕運
- 能在大滿貫同賽打趴大小威 她第4人
- 自由廣場》中後段大學「分發」到災難
- 《樓下的房客》叫好叫座 殺進國際
- 根絕萬年秘書長 讓「邪會」回歸協會
- 肥料大缺貨 雲嘉農民急瘋了
- 中國鋁材繞道墨國銷美 美中貿易衝突再升溫
- 下週汽柴油 估各降1角
- 前8月稅收增522億 今年可望超徵900億
- BCBG秋冬 帥氣小女人
- 冷眼集》生氣幹不了實事
- 法媒︰蘋果已江郎才盡
- 蔡若真的辭 「不會中斷金援田協」
- 男醫院前遭輾 護理師充當點滴架
- 大學博覽會 溫柔敦厚中文系
- 9旬翁房被法拍 鄰居送暖買回供住
- 自由廣場》管仲經濟戰 時空穿越劇
- 蘭斯佛好投 犀利3連勝
- 高志鵬促體壇改革 再提足協欠錢事
- 體育可使台灣團結 總統表揚有功推手
- 再熱也別露肚臍 衛氣抗邪以防病痛上身
- 假處分獲准 農林29日不得全面改選董事
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉私立托嬰補助市府擬加碼 收費上限業者有疑慮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分