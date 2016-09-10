〈北部〉月餅稽查 ２件防腐劑超量
2016-09-10
〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣衛生局稽查市售月餅、餡料，發現有二件月餅「己二烯酸」超過容許量，被花蓮縣衛生局要求立即下架不得販售；此外，也稽查中秋食品的網路銷售廣告，發現十一件「保健食品」廣告違規強調誇大不實內容，都是外縣市業者，已移送該轄區衛生局開罰。
花蓮縣衛生局稽查人員針對縣內各賣場、市場的烤肉食材（雞肉、豬肉、蝦子、文蛤、玉米、筊白筍）、烤肉醬料；以及縣內一百六十多家名產烘焙業者、以及有製作月餅的六家觀光飯店，針對製造場所、月餅標示、成份進行稽查，共抽驗九十四件。
衛生局長李宏滿說抽驗結果昨天公佈，計有二件防腐劑「己二烯酸」超量，己二烯酸是合法的食品添加物，依規定，中秋月餅的己二烯酸含量，每公斤含量一公克以下；被抽驗到違規的「蛋黃酥」、「平沙小月餅」，己二烯酸含量分別是一點七一公克、一點八二公克，昨天已要求業者立即下架不得販售。由於業者已經配合下架，因此未公佈商家名稱。
此外，這波秋節稽查也針對網路商品廣告進行監測，總計四百四十三件，共發現十一件違規廣告，都是保健食品廣告，因廣告內容強調食品可「瘦身、美白、純天然」，內容誇大不實，由於廣告業者都不在花蓮縣，已將違規內容轉該業者轄區衛生所依法開罰。
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