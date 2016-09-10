〈北部〉就職萬榮鄉長 張秋美強調清白從政
2016-09-10
〔記者花孟璟／花蓮報導〕第十七屆萬榮鄉長出缺補選，上月廿七日投票結果出爐，國民黨籍張秋美打敗五名競爭對手當選鄉長，昨舉辦就職交接典禮，雖選前檢警查獲鄭姓樁腳現金買票案，但她致詞時強調自己「清清白白從政、堂堂正正作人」；檢方則強調，該案偵辦中，如證實與候選人相關，不排除提當選無效之訴。
上月萬榮鄉長補選，五十五歲的退休校長張秋美，以七百一十一票當選鄉長，昨天上午在萬榮國小禮堂舉辦就職典禮，在鄉民及各界代表見證下宣誓就職，由花蓮縣政府民政處長邱展謙擔任監交人，張秋美從代理鄉長李繼生手中接下印信，場面隆重；張秋美的親阿姨秀林鄉長李春風、卓溪鄉長呂必賢等也都特別來觀禮、見證。
第一天到鄉公所上班，張秋美把握時間批公文，鄉政立刻上路。她說，選舉有輸有贏，她誠懇期盼鄉民放下選舉的激情、個人歧見，期盼代表會及鄉公所良性互動，並強調「民眾的小事，就是公所的大事」，要鄉公所團隊提高敏銳度，主動發現問題、解決問題，共同推動鄉務。
她說，她的二大競選政見都會逐步落實，首先是「部落營造年輕化」，要提供資源鼓勵知識青年留在部落發展長才；其次為推動「產業文化化、文化產業化」，強調萬榮鄉絕非「鳥不拉屎、雞不生蛋」的窮鄉僻壤，而有多元豐富的資源，包括溫泉、溯溪、飛行傘、平林遺址、以及太魯閣、賽德克、布農族共三大族群文化，還有多樣的特色農產品，只要好好的規劃及開發，搭配產業行銷，希望打造花蓮中區觀光景點生活圈。
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