〈北部〉一場大雨 市區、吉安多處積水

2016-09-10

抽水機緊急進場待命

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮地區昨天下午開始降下大雨，花蓮市區、吉安鄉等多處街道、地下道都出現積水狀況，市公所緊急調派人力、抽水機到積水處待命，並在淹水的地下道前拉起封鎖線避免人車誤闖，所幸雨勢在傍晚六點多開始變小，積水也很快的退去，並沒有傳出災情。

地下道前拉起封鎖線

昨天下午三點開始，花蓮市開始下大雨，原本就排水不良的市區，幾乎到處積水，自由大排水溝附近街道的地下人孔蓋也都被大水推開，滾滾黃水從圓孔中冒出；而花蓮市與吉安鄉交界處的七腳川溪暴漲，大水淹到德安六街涵洞，花蓮警方立即拉封鎖線禁止人、車進入，根據市公所統計，這次積水區域約十九處，主要集中在市區街道。

市長魏嘉賢立即到市區各處勘察淹水情況，指示廠商、抽水機組緊急進場，抽水站依照蓄水池積水狀況，隨時啟動，同時配合花蓮分局提供警示燈，提醒用路人小心淹水，並降低車速。市公所指出，這次降雨累積雨量三小時就達一百公厘，短時間過於密集的降雨，讓排水溝無法消化、排除，也是造成淹水的主因。

吉安鄉部份，則是在吉安火車站旁的鐵路涵洞淹水，附近昌隆二街、文化一街等街道也都有積水現象，水位最高時達到腳踝高度，差點淹入附近民宅，南昌村長陳振興跟公所人員趕緊拿著三角錐封閉積水路口；另外，每次逢大雨就淹水的海岸路南海路段昨天也無法避免，積水達腳踝高度，而省道台九線干城地下道，也因為積水而封閉。