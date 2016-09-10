〈北部〉路邊增設車格 吉安建國路店家反對
憂影響生意、不方便
〔記者王錦義／花蓮報導〕為解決市區部分路段停車亂象，去年八月間花蓮縣道安會報決議，通過花蓮、吉安「四大重要道路劃設停車格案」，最近開始由縣府建設處執行，但遭到吉安鄉建國路兩旁店家以影響生意及不方便反對，北昌村長黃加成說，經發放問卷統計，多數村民反對畫停車格，希望上級機關能尊重民意。
四大重要道路進行畫設
縣警局交通隊長黃增樟說，去年道安會報決議將在中正路（花蓮市和平路至吉安鄉南埔加油站路段）、中華路 （花蓮市和平路至吉安鄉吉興路段）、林森路 （花蓮市和平路至中華路口）、建國路 （花蓮市中山路至吉安鄉中央路段）、吉安鄉中山路一段 （吉興路至中央路段）等道路增設路邊停車格，希望改善停車秩序以及維護行車安全，對於吉安鄉民反對，將在轉請相關單位持續溝通。
改善交通動線 暫不收費
黃增樟說，目前規劃的路段劃設完畢後暫時沒有要收費，已請公所通知各村里長，花蓮市公所去年還特別舉行「規劃汽機車停車格規劃案討論會」畫設停車格目的是希望能解決目前車輛、物品等恣意停放路邊的亂象，停車格可改善交通安全問題及建立整齊的停放禮儀，避免車輛恣意停放造成交通動線不佳與街道亂象，同時可提升城市整齊美觀的街道映象，改善交通動線與民眾最相關的停車問題，希望民眾可以支持。
黃加成說，日前接獲村民來電，得知「吉安鄉重要道路北昌村建國路一段劃設停車」案，但村長與村民大家都不知道這件事情，也沒收到任何通知，當晚立即率志工，挨家挨戶拜訪完成一百卅一份設置停車格意願調查；經統計不同意設置停車格有一百一十九份，同意僅有十二份，「結果將報文給相關單位，希望大家能尊重民意」。
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