〈北部〉張川田逝世10週年 水牛精神推廣協會送米濟弱

2016-09-10

〔記者江志雄／三星報導〕宜蘭縣水牛精神推廣協會昨在三星鄉聖嘉民老人長照中心，舉辦「關懷長者迎中秋暨張川田立委逝世十週年紀念會」，播映已故立委張川田紀念影片讓大家緬懷，並轉贈一百三十包兩公斤裝三星米給聖嘉民長照中心。

張川田生前為地方打拚，受到鄉親肯定，辭世後，昔日服務處主任、現任三星鄉長黃錫墉創辦水牛精神推廣協會，並擔任會長職務，希望傳承「千辛萬苦不轉彎」的拚勁。

中秋節將至，三星鄉公所提供一百包白米，拱照村民林雅儀捐贈三十包，由水牛精神推廣協會代為捐給聖嘉民老人長照中心，鄉公所另送中心長者每人一盒月餅，活動會場邀請丟丟銅國樂團及鄉立幼兒園表演音樂舞蹈，提前賀節。

張川田曾任兩屆國代、三屆立委，民國九十五年九月十日病逝；黃錫墉說，張一生參與民主改革，服務鄉親不辭勞苦，推動地方建設不遺餘力，當年國五頭城至蘇澳段規劃時，交通部原擬以ＢＯＴ辦理，在張的堅持下，才改由政府編列預算順利完工。