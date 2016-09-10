〈北部〉變態鄰居 4度偷女內褲、高跟鞋猥褻

2016-09-10

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕住在宜蘭市從事保險業務的游姓女子，遺失家中鑰匙被余姓鄰居撿去；余不僅未歸還，還擅自闖入游女家四次，竊取內褲、高跟鞋等物品帶回猥褻。警方查出余男涉有重嫌，申請搜索票後人贓俱獲，逮捕這名有「戀物癖」怪盜。

警方調查，卅二歲游女一月間，插在機車上的鑰匙不見了，包含家裡門鎖鑰匙，她一開始不以為意，沒想到隔了七個月，八月間家裡內褲與高跟鞋不翼而飛。游女警覺有人入侵，便在家中客廳加裝監視器，並向警方報案。

九月一日游女家中再度被竊，監視器拍到整個畫面，警方調查發現鄰居余男涉有重嫌，於是向法院申請搜索票，搜索余男家中找出游女的高跟鞋、內褲等贓物，並將余逮捕歸案。經調查，余分別在八月五日、十五日、廿九日與九月一日，入侵游女家中竊取內衣褲等物品，帶回家裡撫摸猥褻。

余男供稱，是為了自身癖好，才會偷游女的內褲等物品收藏。為何隔了七個月才作案，余嫌沒有多談。

「真的很恐怖！」游女說，知道余男是她的鄰居，平常看余的行為就有些不正常，印象較為深刻，內褲竟然是被鄰居偷，很不舒服、很可怕，即使現在還是心有餘悸，都不太敢回家。