〈北部〉台鐵七堵站電車線故障 列車受影響

2016-09-10

〔記者林欣漢／基隆報導〕人為破壞？台鐵七堵火車站昨天下午四點發生電車線設備故障事件，維修人員發現禍首是一條家用延長線，因為與電車線接觸，導致高達二萬五千伏特的高壓電瞬間接地，造成電車線燒毀斷落，經緊急搶修已於晚間六時許修復完成。至於延長線從何而來，鐵路警察局正調閱月台內監視器畫面，釐清原因。

「真的很奇怪！」台鐵七堵電務段陳段長指出，電車線燒毀、發現家用延長線的第一月台位置有頂棚，即使下午下起大雨、風再強，也不至於將一條延長線吹進來。

昨天下午四時許，正進入下班、下課通勤民眾尖峰時段，七堵站第一月台電車線突然斷落，導致南下的1211次七堵到新竹車次停駛，台鐵緊急調度其他列車到第二、第三月台，讓旅客換乘175次、1213次車次，受影響旅客約五十人。

台鐵表示，電車線雖然斷落，西正線（北上軌道）未受影響，四腳亭、七堵間以東正線單線雙向行駛，七堵、汐止間以中、西正線雙線行駛，經搶修後，晚間順利恢復雙線通車。