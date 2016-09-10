〈北部〉加強髒亂點稽查 清潔人員屢被罵

2016-09-10

〔記者林欣漢／基隆報導〕環保局清潔隊上月起加強全市六十一處髒亂點稽查工作，埋伏站崗蒐證有無任意棄置垃圾情事，有不少市民亂丟垃圾被「人贓俱獲」，有的苦苦求饒，有的還對清潔人員惡言相向，環保局表示，將持續溝通，希望大家配合。

清潔隊長潘家齊指出，八月起選定六十一處髒亂點，各點安排一名稽查員、二名清潔隊員，加強對環境清潔的維護工作，昨天有民眾在愛一路被稽查員拍到隨意亂丟垃圾，一直求饒，有隊員還被責罵，目前還未開罰。

每人每日垃圾產量 高於全國1.28倍

基隆審計室調查，基隆市去年平均每人每日垃圾產生量為一．○九公斤，遠高於全國平均○．八五公斤，約一．二八倍，審計室建議市府比照雙北推動垃圾隨袋徵收，降低垃圾量。

審計室建議 推垃圾隨袋徵收

環保局長賴煥紘表示，目前垃圾費是隨水費徵收，會研議隨袋徵收政策是否足以支付垃圾處理費用，如有缺口要找到財源才有辦法。

審計室也指出，基隆市去年的資源回收率，與五年前相較已有所提升，但若與全國回收率相比，還有成長空間，建議市府加強檢討推動垃圾源頭減量，及研謀強化各項回收措施。

另外，環保局鼓勵市民落實資源回收工作，上月底共設置四處「好資足」資源回收站，民眾攜帶廢紙類、塑膠、輪胎、玻璃容器、金屬等回收物前往，可兌換餐具、香皂的實用民生物品。

地點包括中山區安平里中山一路九十一號、安樂區嘉仁里崇德路八十二巷七十三之一號、暖暖區碇安里源遠路二七七巷二十三號、七堵區實踐里百一街五十二號。