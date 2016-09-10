〈北部〉敬師金禮券 老師發起捐弱勢童

2016-09-10

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市教育處續編敬師金每人三百元禮券，曾獲頒師鐸獎、現任和平國小教務主任的陳建銘，在臉書網站上發起「把市府發的三百元敬師禮券，捐給弱勢孩童」活動；獲得許多網友按讚，陳建銘的和平國小同事已有十人共襄善舉，加入捐禮券做愛心行列。

陳建銘感恩 求學遇好老師

陳建銘說，他來自中部鄉下的小孩，讀書求學不算順遂，因為遇到好老師相助，讓他人生翻轉，也因此他選擇當老師，希望能夠幫助弱勢兒成就每個孩子。

陳建銘說，社會上最近為了討論年金爭吵不休，連默默耕耘的老師也被捲入其中，不少老師都有深深的無力感，他一直在想身為老師還能做甚麼？日前看到自由時報刊登「敬師金三百元禮券 今年照發」新聞，他突發奇想，把三百元禮金聚集起來捐助弱勢兒童，弱勢家庭可以在用禮券買民生物資。

和平老師、教師工會理事長響應

陳建銘說，基隆有三千五百個老師符合領取敬師金禮券資格，十人捐出來就有三千元，一百人就有三萬元，五百人就是十五萬元，集合社會各界善念與愛心，幫助需要幫助的人；陳建銘把想法PO上臉書，立即獲得基隆市教師職業工會理事長顧翠琴按讚，顧翠琴也馬上說要捐。

陳建銘說，目前和平國小有一半的老師十位響應，有幾位老師認為基隆市家扶中心對弱勢孩童的照顧很到位，想領到禮券後捐贈給家扶；基隆家扶中心主任林夢萍表示，非常感謝老師願意把禮券指定捐給家扶中心，代表對家扶中心的肯定，未來也會妥善應用於弱勢兒的照顧與教育。