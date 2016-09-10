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〈北部〉猴嗑南庄甜柿 炮攻電網無效

2016-09-10

〔記者許展溢／南庄報導〕台灣獼猴危害嚴重，農民苦不堪言，南庄鄉十月為甜柿產季，但還沒進入採收期，就慘遭台灣獼猴肆虐偷吃，讓農民氣結；南庄鄉農會理事長陳乾安說，台灣獼猴是保育類動物，保護了牠們卻傷害了農民，盼相關單位重視；縣府農業處自然生態保育科長劉猷士說，會協助補助農民架設防猴電網。

南庄鄉鹿湖、鹿場及石壁區都是甜柿盛產區，有近三十戶農民，種植面積達八十公頃，每公頃產量約五萬顆，南庄鄉農會會務部主任楊文昌說，除猴子外，山豬、五色鳥、烏鴉也是甜柿的天敵，由於今年寒害影響多數作物，動物沒有食物吃，只能入侵農民果園。

陳乾安說，甜柿已連續幾年收成欠佳，今年原本已結實纍纍，農民欣喜可以豐收，沒想到遭成群的猴子與山豬搶食，部分靠原始林農戶被猴子吃到一顆都不剩， 心血泡湯，希望有關單位重視猴害，並給予現金救助。

農民楊玉枝說，準備沖天炮，驅趕成群結隊搶食柿農心血的獼猴，有農民則自備電網，但仍沒效果。

劉猷士表示，農民有設置防猴電網需求，都會協助補助，其他問題也會協助處理。

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  • 南庄鄉農會總幹事陳乾安說，柿園地上滿滿的白色袋子都是猴子惹的禍。 （記者許展溢攝）

    南庄鄉農會總幹事陳乾安說，柿園地上滿滿的白色袋子都是猴子惹的禍。 （記者許展溢攝）

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