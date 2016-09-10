〈北部〉自殺防治 郭韋齊鼓勵永不放棄
2016-09-10
〔記者張勳騰／苗栗報導〕社團法人苗栗縣生命線協會昨天舉辦「生命99．幸福99」世界自殺防治日宣導響應記者會，邀請甫完成日月潭泳渡的郭韋齊當苗栗生命線代言人，分享幼年曾遭霸凌自殺經驗，鼓勵大家「永不放棄，創造奇蹟」。
苗栗縣生命線協會二十六年來，堅守二十四小時協談專線（1995要救救我），已服務十八萬通求助電話。
據衛福部心口司最新統計資料，苗縣一○四年蓄意自我傷害死亡人數一○五人，尤其是年齡組距四十六歲至六十四歲及十五歲至二十四歲者比例逐年提升，一○五人死亡代表一○五個家庭破碎，自殺防治不可忽視。
昨活動中，副縣長鄧桂菊與立委徐志榮、縣議員禹耀東、苗栗縣生命線協會公益大使郭韋齊及志工一同宣誓成為自殺防治守門人，現場並安排行動劇演出。
郭韋齊七歲時因病須截斷四肢，成長過程因身體的殘缺，一度走上自殺之路，但轉念之間，她決定勇於挑戰自我，完成登玉山、單車環台、泳渡日月潭，她以「永不放棄，創造奇蹟」，鼓勵更多人珍惜生命，活出生命的價值。
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