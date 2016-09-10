〈北部〉新竹州廳變劇場 祭特洛伊 今晚上演

2016-09-10

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市仲夏藝文季最終場壓軸大戲《祭特洛伊》，今晚七點在新竹市政府前廣場登場，由知名團隊金枝演社以州廳古蹟為景，華麗演出。

導演柯一正說，《祭特洛伊》能在新竹州廳如此美麗的建築物演出，壯觀、值得一看。金馬獎影帝吳朋奉說，《祭特洛伊》成熟的製作和藝術水準，結合新竹州廳，相信是非常值得觀賞的環境劇場體驗。

《祭特洛伊》多次以古蹟作為表演場域，包括華山廢酒廠、淡水滬尾砲台、高雄旗后砲台，去年更為雲門戶外劇場開幕鉅作，場場爆滿。但以新竹市政府州廳古蹟為景演出，是第一回，場景的布置、事前彩排，已吸引不少人駐留觀賞。

屢受國際肯定的《祭特洛伊》，改編荷馬史詩「伊利亞特」（Iliad），描述特洛伊戰爭。由導演王榮裕領軍，以全本河洛語的優美聲韻，將木馬屠城的古希臘悲劇移轉台灣。結合國內知名藝術家及金枝演社表演團隊，更由霹靂音樂總監風采輪操刀，量身創作全劇樂曲。強烈視覺、壯闊樂音，展現出細緻典雅、絕美震撼的史詩環境劇場。

今晚十點前，新竹市中正路（中央路至英明街）、中山路（大同街至中正路）、英明街（中正路至大同路）封路，而市府前廣場中正路管制四車道，會場交通管制、臨時停車淨空。